В Астане в канун Дня Победы будут раздавать казахстанские небесно-голубые ленты

С 2015 года лента Победы обновлена на официальном уровне и исполнена в новом дизайне.

В канун празднования Дня Победы в столице ежегодно проходит акция «Лента Победы», направленная на сохранение памяти о героических годах Великой Отечественной войны , сообщает официальный , сообщает официальный сайт столицы





В этом году с 6 по 9 мая с 10:30 до 18:30 в рамках патриотической акции раздача лент Победы будет организована одновременно в пяти точках столицы. В частности, на площади у монумента «Байтерек», перед ТРЦ «Хан Шатыр», на Городской площади, в Студенческом парке и в ТРЦ «Mega Silk Way».





Новая патриотическая лента Победы введена в Казахстане в целях создания казахстанского варианта символа празднования Дня Победы, органично сочетающего цветовую гамму Государственного флага РК. С 2015 года лента Победы обновлена на официальном уровне и исполнена в новом дизайне.





Казахстанская лента Победы небесно-голубого цвета с полоской и элементами национального орнамента золотистого цвета по центру. По краям ленты размещается изображение ордена Отечественной войны (без указания степени), что символизирует отвагу и мужество нашего народа, проявленные в Великой Отечественной войне. Лента прикрепляется значком с изображением георгиевской ленты и надписью «9 Мамыр – Жеңіс күні.1941-1945 жылдар», разъясняют авторы.









Официальный старт акции с участием депутатов столичного маслихата, молодежи и представителей средств массовой информации состоится 6 мая в 12:00 на Городской площади.