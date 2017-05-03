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В Астане в канун Дня Победы будут раздавать казахстанские небесно-голубые ленты

3 мая 2017, 09:26

С 2015 года лента Победы обновлена на официальном уровне и исполнена в новом дизайне.

В канун празднования Дня Победы в столице ежегодно проходит акция «Лента Победы», направленная на сохранение памяти о героических годах Великой Отечественной войны, сообщает официальный сайт столицы.

В этом году с 6 по 9 мая с 10:30 до 18:30 в рамках патриотической акции раздача лент Победы будет организована одновременно в пяти точках столицы. В частности, на площади у монумента «Байтерек», перед ТРЦ «Хан Шатыр», на Городской площади, в Студенческом парке и в ТРЦ «Mega Silk Way».

Новая патриотическая лента Победы введена в Казахстане в целях создания казахстанского варианта символа празднования Дня Победы, органично сочетающего цветовую гамму Государственного флага РК. С 2015 года лента Победы обновлена на официальном уровне и исполнена в новом дизайне.

Казахстанская лента Победы небесно-голубого цвета с полоской и элементами национального орнамента золотистого цвета по центру. По краям ленты размещается изображение ордена Отечественной войны (без указания степени), что символизирует отвагу и мужество нашего народа, проявленные в Великой Отечественной войне. Лента прикрепляется значком с изображением георгиевской ленты и надписью «9 Мамыр – Жеңіс күні.1941-1945 жылдар», разъясняют авторы.



Официальный старт акции с участием депутатов столичного маслихата, молодежи и представителей средств массовой информации состоится 6 мая в 12:00 на Городской площади.

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