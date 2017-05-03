Автобусный парк №1 в Астане выставлен на приватизацию
3 мая 2017, 09:50
В Астане действует 81 маршрут общей протяженностью 3500 километров, ежедневно перевозятся порядка 870 тыс. пассажиров. Общее количество задействованных автобусов - 1025 единиц.
АО «Автобусный парк №1» в Астане выставлен на приватизацию, сообщает МИА «Казинформ».
«Настоящим сообщаем, что согласно постановлению Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы» от 30 декабря 2015 года, подведомственная организация АО «Автобусный парк №1» находится в перечне организаций коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в конкурентную среду», - говорится в сообщении управления пассажирского транспорта Астаны.
Ранее Президент Казахстана возмутился непродуманной покупкой 380 автобусов перед выставкой ЭКСПО-2017 в Астане. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Астана должна отличаться от всех городов мира эффективным движением транспорта. Одним из решений стало развитие общественного транспорта.
В целом, в Астане действует 81 маршрут общей протяженностью 3500 километров, ежедневно перевозятся порядка 870 тыс. пассажиров. Общее количество задействованных автобусов - 1025 единиц.
Фото: Auto.kz
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