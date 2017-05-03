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Китайские учёные создали вычислительную машину, в разы быстрее любого компьютера

3 мая 2017, 10:16

Разработка является первой в своём роде вычислительной машиной, использующей в работе одиночные фотоны.

Китайские учёные объявили о создании новой квантовой вычислительной машины (КВМ), которая является первой в мире в своём роде. Об этом сообщает Синьхуа, передает Life.ru.

По информации агентства, созданная учёными из Китая квантовая вычислительная машина в разы превосходит нынешние компьютеры. К примеру, приводятся данные о том, что КВМ оказалась быстрее в 10 — 100 раз первого цифрового вычислителя общего назначения ЭНИАК.

Сообщается, что разработка учёных превосходит все современные классические компьютеры и является первой в своём роде вычислительной машиной, использующей в работе одиночные фотоны.

Василий Епищенко
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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