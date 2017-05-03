Китайские учёные создали вычислительную машину, в разы быстрее любого компьютера

Разработка является первой в своём роде вычислительной машиной, использующей в работе одиночные фотоны.

Китайские учёные объявили о создании новой квантовой вычислительной машины (КВМ), которая является первой в мире в своём роде. Об этом сообщает Синьхуа, передает Об этом сообщает Синьхуа, передает Life.ru





По информации агентства, созданная учёными из Китая квантовая вычислительная машина в разы превосходит нынешние компьютеры. К примеру, приводятся данные о том, что КВМ оказалась быстрее в 10 — 100 раз первого цифрового вычислителя общего назначения ЭНИАК.





Сообщается, что разработка учёных превосходит все современные классические компьютеры и является первой в своём роде вычислительной машиной, использующей в работе одиночные фотоны.





Василий Епищенко