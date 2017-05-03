Тренер ФК "Кайрат" об игре с "Астаной": футбол европейского уровня

Центральный матч 10 тура первенства Казахстанской премьер-лиги проходил в Астане во вторник, 2 мая, и завершился ничьей — 1:1.

Главный тренер вице-чемпиона Казахстана по футболу – алматинского клуба "Кайрат" – Кахабер Цхададзе назвал качество футбола в 10 туре с "Астаной" европейским.





Грузинский специалист, возглавивший "Кайрат" в прошлом году, с европейским футболом знаком не понаслышке: в бытность свою игроком защитник Цхададзе по три года отыграл в немецкой бундеслиге в составе "Айнтрахта" и в английской Премьер-лиге в составе "Манчестер Сити".





"Я поздравляю всех болельщиков, которые этот матч смотрели: они увидели европейского уровня футбол. (…) "Кайрат" достоин был победы", — сказал Цхададзе на послематчевой пресс-конференции.





Центральный матч 10 тура первенства Казахстанской премьер-лиги проходил в Астане во вторник, 2 мая, и завершился ничьей — 1:1. Расстановка команд после этой игры в турнирной таблице осталась прежней: "Астана" лидирует с 23 очками, "Кайрат" идет вторым с 19 баллами, при этом у столичной команды — матч в запасе.



