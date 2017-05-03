Перечень "престижных" автомобильных номеров расширят в Казахстане

Мажилисмены разработали несколько поправок в закон "О дорожном движении".

Депутаты мажилиса парламента РК одобрили во втором чтении проект поправок в закон "О дорожном движении", в котором предусматривается расширение перечня "престижных" автомобильных номеров.





Как проинформировал депутат мажилиса Канат Мусин, законопроект "О внесении изменений в закон РК "О дорожном движении" был разработан группой мажилисменов от фракции "Народные коммунисты".

"Для устранения условий, способствующих коррупции, расширяется перечень так называемых "престижных" номеров, за выдачу которых будет взиматься повышенная госпошлина" , — сказал Мусин на заседании в среду.



Законопроектом исключается норма, запрещающая водителям стоянку на дорогах и улицах населенных пунктов, кроме специально отведенных для этого мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками и указателями, ввиду отсутствия соответствующей инфраструктуры . В ходе обсуждения внесены поправки, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. В частности, уточнена норма о выезде на полосу встречного движения при развороте или повороте.

Также законопроект предлагает исключить норму о запрете пассажирам покидать транспортное средство в случае остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения.



" Поправка, позволяющая пассажирам покинуть автомашину, не дожидаясь разрешения сотрудника полиции. Теперь уже на уровне закона будут закреплены обязанности полицейского после остановки транспортного средства незамедлительно подойти, представиться, предъявить удостоверение, разъяснить причину остановки, предъявить данные технических средств, если они использовались ", — сказал Мусин.

"До сегодняшнего дня эти обязанности содержались только в приказе министра внутренних дел и, честно сказать, не всегда выполнялись. Депутаты уверены, что законодательное урегулирование обязанностей сотрудников полиции в этой части обеспечит их неукоснительное выполнение", — добавил мажилисмен.

Кроме того, законодательно закрепляется право водителя на фото-, и видеосъемку действий полиции при остановке транспортного средства.

С целью устранения норм, способствующих злоупотреблению полномочиями, устанавливается перечень специальных мероприятий, проводимых правоохранительными и спецгосорганами, проведение которых дает основание для остановки транспортного средства.

Отменяется требование об обязательной переэкзаменовке при замене просроченного водительского удостоверения.

Согласно заключению комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе предложено исключить запрет на перевозку пассажиров в ночное время (с 23 часов до 6 утра) посредством нерегулярных перевозок автобусами и микроавтобусами.



Отменяется запрет на аэрографические рисунки на транспортных средствах. Снижается штраф за нарушение стоп-линии перед светофором с пяти до трех МРП



В целях профилактики пьянства за рулем устанавливается единый срок лишения права управления транспортным средством (три года) как за вождение в состоянии опьянения, так и за отказ от прохождения от освидетельствования на состояние опьянения. Употребление спиртного за рулем под страхом лишения водительских прав теперь запрещается и водителям-инвалидам, заключил Мусин.

Источник: Sputnik Казахстан