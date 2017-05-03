Акорда опубликовала Слово о первом министре обороны Казахстана

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В 1992 году Указом главы государства были созданы Вооруженные силы Республики Казахстан. Тогда первым министром обороны был назначен Сагадат Нурмагамбетов.





Символично, что отмечаемый ныне 25-летний юбилей создания казахстанской армии совпал с памятной датой в жизни нашего прославленного военного деятеля – 75-летием начала его военной карьеры. С.Нурмагамбетов был призван в ряды Красной Армии в самый разгар Великой Отечественной войны, в 1942 году.





В этой связи, пресс-служба Президента Республики Казахстан представляет вашему вниманию отрывок из выступления Нурсултана Назарбаева на торжественном собрании, посвященном 15-летию Вооруженных сил РК, в котором глава государства делится своими воспоминаниями о первом министре обороны Казахстана.



