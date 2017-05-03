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Акорда опубликовала Слово о первом министре обороны Казахстана

3 мая 2017, 17:40

Первым министром обороны был назначен Сагадат Нурмагамбетов.

Слова Президента РК Нурсултана Назарбаева о первом министре обороны Казахстана опубликовала Акорда в Facebook, передает Zakon.kz

Представляем полный текст:

В 1992 году Указом главы государства были созданы Вооруженные силы Республики Казахстан. Тогда первым министром обороны был назначен Сагадат Нурмагамбетов.

Символично, что отмечаемый ныне 25-летний юбилей создания казахстанской армии совпал с памятной датой в жизни нашего прославленного военного деятеля – 75-летием начала его военной карьеры. С.Нурмагамбетов был призван в ряды Красной Армии в самый разгар Великой Отечественной войны, в 1942 году.

В этой связи, пресс-служба Президента Республики Казахстан представляет вашему вниманию отрывок из выступления Нурсултана Назарбаева на торжественном собрании, посвященном 15-летию Вооруженных сил РК, в котором глава государства делится своими воспоминаниями о первом министре обороны Казахстана.

«Ветеран войны, Герой Советского Союза Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов был единственным казахом в Советской Армии в звании генерал-лейтенанта. Именно его я пригласил на должность первого министра обороны Казахстана. Возглавляя министерство с 1992 по 1995 годы, Сагадат Кожахметович сыграл важнейшую роль в становлении нашей армии.



Его опыт, высокий авторитет среди военных и безупречное служение Родине оказались столь необходимыми в то непростое время становления казахстанских Вооруженных Сил. Я благодарен ему за его колоссальный труд.



Именем Генерала Армии, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова названа республиканская военная школа «Жас Ұлан».



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