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Художник показал туристам, как глупы и аморальны их селфи возле мемориала Холокоста

3 мая 2017, 17:42

Израильский художник Шахак Шапира запустил арт-проект под названием Yolocaust, чтобы пристыдить туристов, делающих неуважительные селфи возле мемориала жертвам Холокоста в Берлине.

«В последние годы я заметил интересное явление у мемориала жертвам Холокоста в Берлине. Люди используют его в качестве декораций для селфи. Поэтому я взял эти селфи и наложил их на кадры нацистских лагерей смерти», — рассказывает Шапира.

Он нашел эти селфи в Facebook, Instagram, Tinder и Grindr, а затем скомбинировал их с ужасающими снимками из концлагерей. Всю нелепость снимков он подчеркнул с помощью комментариев, хэштегов и лайков, сопровождавших селфи. Фотографии людей, сияющих улыбками, жонглирующих или занимающихся йогой, а также комментарии на подобие «прыгая по мертвым евреям» привели художника в шок.

«Около 10 000 человек посещают мемориал жертвам Холокоста каждый день. Многие из них делают насмешливые фото, прыгают, катаются на скейте или велосипеде на 2 711 бетонных плитах, покрывающих 19 000 квадратных метров, — продолжает Шахак. — Точный смысл и роль мемориала являются спорными. Для многих серые стелы символизируют надгробия для 6 миллионов евреев, убитых и похороненных в братских могилах, или серый пепел, до которого они были сожжены в лагерях смерти».





Источник: travelask.ru

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