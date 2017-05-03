В Костанае женщина-таксист задержала двух грабителей

В Костанайском районном отделе внутренних дел торжественного наградили благодарственным письмом водителя такси «Народное» Анастасию Десятову. В ночь на 27 апреля молодая женщина задержала двух подозреваемых, совершивших нападение на ее коллегу. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДВД.

Благодарственное письмо и цветы Анастасии Десятовой вручил начальник местной полицейской службы Костанайского РОВД майор полиции Аманжол Байзаков, в присутствии личного состава.

- Я за рулем такси уже 11 лет. Были разные ситуации в работе, но такая впервые, - говорит Анастасия,

В этот день в автомобиль такси сели трое парней, все находились в состоянии алкогольного опьянения. Оплачивать услуги перевозчика не хотели, напали на пожилого водителя, стали душить его ремнем безопасности. Из салона машины похитили деньги в сумме 10 тысяч тенге и видеорегистратор. Избитого водителя оставили в безлюдном месте.

В это время в районе КЖБИ находилась Анастасия Десятова, которой сообщил о ситуации диспетчер. К месту пришествия приехали частный таксист и Анастасия.

Женщина оказала первую помощь коллеге и узнала подробности случившегося. Удостоверившись, что с ним все в порядке, она отправилась на поиски обидчиков. Отъехав около километра, она увидела на горизонте двух парней, которые по описанию были похожи на нападавших. Казалось, что им нужна машина. Анастасия рискнула и подъехала ближе, спросив, не нуждаются ли они в услугах такси. Парни обрадовались, увидев девушку за рулем.

К этому времени на вызов уже ехали сотрудники Костанайского РОВД.

Анастасия смогла задержать к приезду полиции подозреваемых. В отношении них проводится досудебное расследование по статье 191 части 2 УК РК «Грабеж». Одного из нападавших арестовали, второй находится под подпиской о невыезде. Третьего соучастника ищет полиция.

Как сообщили в Костанайском РОВД в этом году это не первый случай, когда гражданское население оказывает помощь в раскрытии преступлений. Всего в Костанайском районе проживает 14 добровольных помощника полиции. Ими в этом году раскрыто 4 преступления и выявлено более 20 административных правонарушений.

Анастасия раньше работала вольнонаемным сотрудником в дежурной части УВД города Костаная и дорожной полиции.

- Мне приятно, что мой поступок отмечен. Я не понаслышке знаю, какая нелегкая работа у полиции, - говорит Анастасия.



