Агентство по делам госслужбы проводит конкурсы среди граждан

АДГСПК РК приглашает всех принять участие в масштабном праздновании Дня государственного служащего.

В настоящее время особую актуальность имеет задача формирования государственного аппарата. Для достижения этой цели Агентство продолжает реализацию Плана нации-100 шагов.

Роль государственного служащего в процессе повышения благосостояния граждан значима, так как они выступают проводником государственных реформ. Предпринимаемые государством меры ориентированы на удовлетворение потребностей граждан.

Ежегодно 23 июня в Казахстане отмечается День государственного служащего. В этом году впервые профессиональный праздник госслужащих планируется отметить в новом формате.

Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции проводит ряд мероприятий с вовлечением всех слоев населения.

Наравне с государственными служащими каждый казахстанец может проявить свою гражданскую позицию путем участия в мероприятиях:

- в республиканском конкурсе «Лучший государственный служащий РК»;

- в открытом творческом конкурсе «Профессиональная госслужба – ключ к конкурентоспособности» на лучшую работу по освещению деятельности государственных служащих среди представителей СМИ;

- в фотоконкурсе «100 лиц государственной службы РК» среди всех желающих;

- на коммуникационной площадке KyzmetTalk.

Проведение конкурса «Лучший государственный служащий РК» направлено на выявление таких компетенций.

Конкурс будет проведен по 6-ти номинациям:

1) межотраслевое управление;

2) управление в сфере обеспечения законности, безопасности населения и территорий;

3) управление реальным сектором экономики;

4) управление социальной сферой;

5) правовое и кадровое обеспечение деятельности государственных органов;

6) организационное, информационное, документационное, финансово-экономическое, хозяйственное и иное обеспечение деятельности государственных органов.

Номинации выработаны в зависимости от выполнения тех или иных функциональных обязанностей.

Вместе с тем, учитывая различный уровень ответственности, в каждой номинации будет определен победитель как из управленческого, так и исполнительского звена .

По итогам конкурса, который пройдет с 10 мая по 17 июня т.г., к награждению будут представлены 12 победителей.

К участию в конкурсе «Профессиональная госслужба – ключ к конкурентоспособности» принимаются журналистские работы по освещению деятельности государственных служащих, опубликованные с 1 января по 10 июня 2017 года в печатных и электронных СМИ, а также телесюжеты (цикл телесюжетов), публикации в социальных медиа.

Конкурс проводится по 4-м номинациям:

1) Лучший теле/радиосюжет или цикл теле/радиосюжетов;

2) Лучшая публикация в печатных СМИ;

3) Лучшая публикация в интернет-СМИ;

4) Лучшая публикация в социальных медиа.

Сроки проведения конкурса – с 1 января по 10 июня т.г.

Целью фотоконкурса «100 лиц государственной службы РК» является демонстрация госслужащих новой формации, преданных своему делу.

Фотоконкурс планируется провести с 10 мая по 15 июня т.г. К участию в нем принимаются фотоработы от всех желающих.

Коммуникационная площадка KyzmetTalk на тему: «Будущее государственной службы Казахстана» – новое в своем роде интерактивное мероприятие, к участию в котором также приглашаются все граждане.

Спикеры KyzmetTalk в режиме реального времени отвечают на вопросы и ведут дискуссии с участниками из зала.

При этом, на сайте АДГСПК РК kyzmet.gov.kz будет открыта рубрика «KyzmetTalk-BOX», куда все желающие могут отправить интересующие их вопросы и события для обсуждения в рамках KyzmetTalk. Сроки проведения опроса – с 10 по 20 мая т.г.

При этом, спикеров для участия в интерактивной дискуссии также могут предлагать граждане.

Более подробные условия участия в конкурсах граждане могут узнать в специальной рубрике «День госслужащего – 2017» на интернет-ресурсе Агентства.

Напомним, в 2013 году Президент Нурсултан Назарбаев внес изменения в Указ «О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан», в связи с чем в календаре профессиональных праздников появился День государственного служащего.

Празднование Дня государственного служащего с широким охватом всех категорий граждан планируется впервые.