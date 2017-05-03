Агентство по делам госслужбы проводит конкурсы среди граждан
АДГСПК РК приглашает всех принять участие в масштабном праздновании Дня государственного служащего.
В настоящее время особую актуальность имеет задача формирования государственного аппарата. Для достижения этой цели Агентство продолжает реализацию Плана нации-100 шагов.
Роль государственного служащего в процессе повышения благосостояния граждан значима, так как они выступают проводником государственных реформ. Предпринимаемые государством меры ориентированы на удовлетворение потребностей граждан.
Ежегодно 23 июня в Казахстане отмечается День государственного служащего. В этом году впервые профессиональный праздник госслужащих планируется отметить в новом формате.
Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции проводит ряд мероприятий с вовлечением всех слоев населения.
Наравне с государственными служащими каждый казахстанец может проявить свою гражданскую позицию путем участия в мероприятиях:
- в республиканском конкурсе «Лучший государственный служащий РК»;
- в открытом творческом конкурсе «Профессиональная госслужба – ключ к конкурентоспособности» на лучшую работу по освещению деятельности государственных служащих среди представителей СМИ;
- в фотоконкурсе «100 лиц государственной службы РК» среди всех желающих;
- на коммуникационной площадке KyzmetTalk.
Проведение конкурса «Лучший государственный служащий РК» направлено на выявление таких компетенций.
Конкурс будет проведен по 6-ти номинациям:
1) межотраслевое управление;
2) управление в сфере обеспечения законности, безопасности населения и территорий;
3) управление реальным сектором экономики;
4) управление социальной сферой;
5) правовое и кадровое обеспечение деятельности государственных органов;
6) организационное, информационное, документационное, финансово-экономическое, хозяйственное и иное обеспечение деятельности государственных органов.
Номинации выработаны в зависимости от выполнения тех или иных функциональных обязанностей.
Вместе с тем, учитывая различный уровень ответственности, в каждой номинации будет определен победитель как из управленческого, так и исполнительского звена .
По итогам конкурса, который пройдет с 10 мая по 17 июня т.г., к награждению будут представлены 12 победителей.
К участию в конкурсе «Профессиональная госслужба – ключ к конкурентоспособности» принимаются журналистские работы по освещению деятельности государственных служащих, опубликованные с 1 января по 10 июня 2017 года в печатных и электронных СМИ, а также телесюжеты (цикл телесюжетов), публикации в социальных медиа.
Конкурс проводится по 4-м номинациям:
1) Лучший теле/радиосюжет или цикл теле/радиосюжетов;
2) Лучшая публикация в печатных СМИ;
3) Лучшая публикация в интернет-СМИ;
4) Лучшая публикация в социальных медиа.
Сроки проведения конкурса – с 1 января по 10 июня т.г.
Целью фотоконкурса «100 лиц государственной службы РК» является демонстрация госслужащих новой формации, преданных своему делу.
Фотоконкурс планируется провести с 10 мая по 15 июня т.г. К участию в нем принимаются фотоработы от всех желающих.
Коммуникационная площадка KyzmetTalk на тему: «Будущее государственной службы Казахстана» – новое в своем роде интерактивное мероприятие, к участию в котором также приглашаются все граждане.
Спикеры KyzmetTalk в режиме реального времени отвечают на вопросы и ведут дискуссии с участниками из зала.
При этом, на сайте АДГСПК РК kyzmet.gov.kz будет открыта рубрика «KyzmetTalk-BOX», куда все желающие могут отправить интересующие их вопросы и события для обсуждения в рамках KyzmetTalk. Сроки проведения опроса – с 10 по 20 мая т.г.
При этом, спикеров для участия в интерактивной дискуссии также могут предлагать граждане.
Более подробные условия участия в конкурсах граждане могут узнать в специальной рубрике «День госслужащего – 2017» на интернет-ресурсе Агентства.
Напомним, в 2013 году Президент Нурсултан Назарбаев внес изменения в Указ «О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан», в связи с чем в календаре профессиональных праздников появился День государственного служащего.
Празднование Дня государственного служащего с широким охватом всех категорий граждан планируется впервые.
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