Касательно экстренной помощи и триаж системы

Побывал сейчас в приемном покое 4-й горбольницы Алматы. Был рад увидеть элементы триажа, единый приемный покой, командную работу врачей. Присутствуют дежурные врачи по всем профилям: травматологи, хирурги, терапевты, гинекологи, даже нейрохирурги. Много пациентов, но спокойно.





Есть медицинская информационная система, которая идентифицировала меня по удостоверению личности. То есть есть доступ к регистру прикрепления, а значит - и к статусу в ОСМС. Можно сразу завести историю болезни, назначить обследования и увидеть на экране рабочего места электронные рентген снимки, лабораторные анализы.





Правда нет пока базовых врачей экстренной помощи. Сердечно-легочную реанимацию (в т.ч интубацию, дефибрилляцию, центральную вену) могут выполнять только дежурные врачи реаниматологи. Это риск. Да и иметь 10-12 опытных врачей на круглосуточном дежурстве в приемном покое - это дорогое удовольствие.





Можно эффективнее оказывать экстренную помощь на первом этапе специальными врачами экстренной мед помощи (Emergency Physicians), а профильных специалистов привлекать реже, по необходимости. Жалко врачей, изнашиваем их так.





В целом, есть образец для других клиник, есть понимание куда всем двигаться!





Фото: yazdorov.kz



