Брэд Питт бросил пить

Голливудский актер Брэд Питт отказался от алкоголя после того, как его жена Анджелина Джоли подала на развод

«У нас есть винные запасы. Я очень, очень люблю вино, но я выдохся. Мне нужно было уйти от этого на время. По правде сказать, я мог пить по-черному, "профессионально"», — поведал Питт.

Артист добавил, что сумел заменить спиртное на клюквенный сок и газированные напитки, и утверждает, что не хочет возвращаться к периоду своей жизни, когда он употреблял алкоголь.





Поводом для расставания звездной пары стала ссора на частном самолете, во время которой пьяный Питт ударил одного из детей. В сентябре прошлого года Джоли подала документы на развод. Этот шаг она объяснила непримиримыми разногласиями и недовольством тем, как муж справляется с отцовскими обязанностями. Актриса потребовала права единолично воспитывать детей, однако Питт настаивает на равной опеке.





Питт и Джоли воспитывают троих приемных детей: 15-летнего камбоджийца Мэддокса, 13-летнего вьетнамца Пакса и 12-летнюю эфиопку Захару. У них также есть трое биологических детей: 10-летняя дочь Шайло и восьмилетние близнецы Нокс и Вивьен.