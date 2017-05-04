Американский дизайнер сшила свадебное платье за два миллиона долларов

Платье с мантией выполнено в традиционном белом цвете и украшено драгоценными камнями общим весом 165 карат и ювелирными изделиями дома Tiffany & Co.

Американский дизайнер Рим Акра (Reem Acra) сшила свадебное платье стоимостью 2,1 миллиона долларов. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает Luxurylaunches, передает передает Lenta.ru





Платье с мантией выполнено в традиционном белом цвете и украшено драгоценными камнями общим весом 165 карат и ювелирными изделиями дома Tiffany & Co. Издание подчеркивает, что цена платья в среднем в 144 раза больше суммы, которую жительницы Великобритании обычно тратят на наряд.





Рим Акра — американский дизайнер ливанского происхождения, основательница собственного бренда.





Для тех, кто не готов тратить астрономические суммы на платье, которое будет надето только однажды, есть множество альтернативных вариантов. Например, британская марка Topshop разработала бюджетную коллекцию нарядов. Цены на свадебные платья будут начинаться от 440 долларов, наряды для подружек невест обойдутся в 100 долларов.



