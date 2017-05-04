Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о главном объекте ЭКСПО-2017 в интервью телеканалу National Geographic,





"Фактически мы построили новый район города. Красивый современный район. С самого начала мы думали как после ЭКСПО использовать вложенные средста и построенные объекты. Самый главный объект после ЭКСПО - мы решили что здесь будет Международный финансовый центр", - рассказал Президент.









"Там будет новый технологический парк. Вы видите там есть сфера. Это будет самое большое сферическое здание в мире диаметром 80 метров, общей высотой 100 метров. Эта сфера имеет 8 этажей. Каждый этаж будет показывать один из видов альтернативной энергии. Допустим, первый этаж - это гидроэнергетика, второй этаж - это энергия солнца, третий этаж - это энергия ветра, четвертый этаж - биоэнергетика, химическая энергетика, кинетическая энергетика. Это остается как опытный образец для всех и, конечно, для нас, казахстанцев", - отметил Назарбаев.





В ходе встречи с представителями телеканала Глава государства рассказал об истории становления столицы, актуальности проведения всемирной выставки ЭКСПО-2017, а также ответил на вопрос касательно интеграции объектов выставки в инфраструктуру столицы после завершения её работы.



