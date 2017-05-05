Нацвалюта подешевела на 2,33 тенге
5 мая 2017, 11:16
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии вырос до 317,94 тенге.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 5 мая 2017 года составил 317,94 тенге. По сравнению с утренней сессией 4 мая (315,61/$1) нацвалюта подешевела на 2,33 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 317,50 тенге за доллар США, максимальный - 318,40 тенге. Объем торгов по доллару составил 244 млн 800 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 269.
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