Прокуратура прокомментировала самосуд строителей над предполагаемым педофилом





" Проверять – это не значит, что в отношении них обязательно будет возбуждено уголовное дело. Если тот человек, которого они задержали, на каком-то этапе обвинит их в том, что они применили грубую физическую силу, не соответствующую тому уровню общественной опасности, которую он в тот момент представлял, когда они его задерживали, тогда возможно, что будет возбуждено уголовное дело ", – прокомментировал заместитель Генпрокурора РК.





расследование пройдет соответствующим путем в рамках Уголовно-процессуального кодекса Также Кравченко отметил, что





"Я говорю абсолютно уверенно, что просто так никто никого к ответственности привлекать не будет. Это будет рассматриваться, как в рамках следствия, так и в суде ", – заключил он.





Напомним , вчера в районе нового вокзала в Астане строители поймали мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования шестилетней девочки. В социальных сетях появилось видео о том, как группа рабочих наносит удары раздетому по пояс мужчине и называет его педофилом.







