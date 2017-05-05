Прокуратура прокомментировала самосуд строителей над предполагаемым педофилом
5 мая 2017, 12:59
Строителей, поймавших педофила в Астане, могут привлечь к уголовной ответственности.
Заместитель Генерального прокурора РК Андрей Кравченко пояснил, в каком случае строителей, поймавших педофила в Астане, могут привлечь к уголовной ответственности, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Проверять – это не значит, что в отношении них обязательно будет возбуждено уголовное дело. Если тот человек, которого они задержали, на каком-то этапе обвинит их в том, что они применили грубую физическую силу, не соответствующую тому уровню общественной опасности, которую он в тот момент представлял, когда они его задерживали, тогда возможно, что будет возбуждено уголовное дело", – прокомментировал заместитель Генпрокурора РК.
Также Кравченко отметил, что расследование пройдет соответствующим путем в рамках Уголовно-процессуального кодекса.
"Я говорю абсолютно уверенно, что просто так никто никого к ответственности привлекать не будет. Это будет рассматриваться, как в рамках следствия, так и в суде", – заключил он.
Напомним, вчера в районе нового вокзала в Астане строители поймали мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования шестилетней девочки. В социальных сетях появилось видео о том, как группа рабочих наносит удары раздетому по пояс мужчине и называет его педофилом.
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