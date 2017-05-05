Жизнь у фронтовика-орденоносца Токтагазы Тлеубаева никогда не была легкой

Токтагазы Тлеубаев – участник Великой Отечественной войны, ветеран труда. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, награжден орденом Отечественной войны 1 степени и множеством медалей, сообщает Zakon.kz





Жизнь Токтагазы-ата никогда не была легкой. Он родился 1 января 1924 года в селе Уштобе Аксуатского района Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанская) области. В семье из детей были он и его маленькая сестренка Биган.





Когда ему исполнилось 11 лет, родители решили переехать в село Алексеевку Урджарского района, которое было расположено в одном из красивейших живописных мест ВКО – у подножия Тарбагатайского хребта. Улицы села тянутся длинными зигзагообразными змейками между зелеными холмами и пригорками, дома летом утопают в пышной зелени, у всех сельчан хорошие сады, где растут яблоки разных сортов, слива, вишня, груши и так далее. Вокруг все благоухает от большого разнотравья.





К несчастью, на следующий год, когда они переехали в Алексеевку (ныне Казымбет), умер отец, оставив единственному сыну-кормильцу Токтагазы его маму и сестренку. Мальчику было всего лишь 12 лет. Мама часто болела, и он сам присматривал за сестренкой, управлялся с хозяйством, смотрел за живностью, убирал за ними, поил, ездил за сеном, за дровами… Несмотря на ранний возраст, пошел работать в колхоз, чтобы хоть как-то прокормить маму с сестренкой.





Окончил школу. Когда ему исполнилось 18 лет, пошел на фронт воевать с фашистами. Шел второй год войны.





В первый бой солдат Тлеубаев вступил 7 сентября 1943 года на станции Чугуев в Харьковской области. В том же году был ранен в руку и предплечье, лечился в госпитале в городе Воронеже, затем в Баку.





2 декабря 1943 года его комиссовали, он получил инвалидность второй группы. Вернулся домой и продолжал свою трудовую деятельность в своем колхозе. Несмотря на то, что раны давали о себе знать, особенно в непогоду, Токтагазы-ага трудился наравне со всеми, не покладая рук. За свой доблестный труд не раз был удостоен трудовых наград, медалей, премий, призов, благодарностей и Почетных грамот.





В 1979 году Токтагазы-ага вышел на заслуженный отдых, но отдыхать не приходилось, вел домашнее хозяйство.





Путь в личной жизни тоже не был гладким. В 1977 летом после длительной болезни умерла жена Уркия. Это была очень хорошая, добрая, жизнерадостная, отзывчивая женщина, любящая детей, родных и соседей. Дастрахан в ее доме всегда был накрыт, как будто только и ждали гостей. У них было три сына и две дочери. Дочери были младшими, и когда умерла мама, они были еще маленькими, старшая Гуля училась в младших классах, двое старших братьев тоже были еще школьниками.





Конечно, дети, особенно девочки, нуждались в женской заботе, в женском внимании, поэтому Токтагазы-ага решил жениться во второй раз и в 1980 году привел домой новую маму Агилаш Шагипанову. В этом браке у него родились еще два сына.





Несмотря на жизненные трудности и подорванное на войне здоровье, Токтагазы-ага вырастил и поставил на ноги всех своих детей, дал им хорошее образование, женил, выдал замуж. Сейчас у него шесть внуков, четыре внучки, восемь правнуков и две правнучки.





Соседи, сельчане знают его как волевого, трудолюбивого, энергичного, честного, справедливого, общительного и требовательного человека. Он всю жизнь показывал пример, как человек должен жить и работать, он всегда все делал на совесть, с душой.





Учитывая, что ему уже за 90, и жить в селе без детей-помощников уже тяжело, он в прошлом году переехал жить в Астану, живет у родственников, так как не имеет там собственного жилья. Но стоит в очереди за квартирой…





Торгын Нурсеитова



