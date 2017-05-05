Жизнь у фронтовика-орденоносца Токтагазы Тлеубаева никогда не была легкой
5 мая 2017, 16:51
Токтагазы-ага – один из представителей поколения Победителей.
Токтагазы Тлеубаев – участник Великой Отечественной войны, ветеран труда. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, награжден орденом Отечественной войны 1 степени и множеством медалей, сообщает Zakon.kz.
Жизнь Токтагазы-ата никогда не была легкой. Он родился 1 января 1924 года в селе Уштобе Аксуатского района Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанская) области. В семье из детей были он и его маленькая сестренка Биган.
Когда ему исполнилось 11 лет, родители решили переехать в село Алексеевку Урджарского района, которое было расположено в одном из красивейших живописных мест ВКО – у подножия Тарбагатайского хребта. Улицы села тянутся длинными зигзагообразными змейками между зелеными холмами и пригорками, дома летом утопают в пышной зелени, у всех сельчан хорошие сады, где растут яблоки разных сортов, слива, вишня, груши и так далее. Вокруг все благоухает от большого разнотравья.
К несчастью, на следующий год, когда они переехали в Алексеевку (ныне Казымбет), умер отец, оставив единственному сыну-кормильцу Токтагазы его маму и сестренку. Мальчику было всего лишь 12 лет. Мама часто болела, и он сам присматривал за сестренкой, управлялся с хозяйством, смотрел за живностью, убирал за ними, поил, ездил за сеном, за дровами… Несмотря на ранний возраст, пошел работать в колхоз, чтобы хоть как-то прокормить маму с сестренкой.
Окончил школу. Когда ему исполнилось 18 лет, пошел на фронт воевать с фашистами. Шел второй год войны.
В первый бой солдат Тлеубаев вступил 7 сентября 1943 года на станции Чугуев в Харьковской области. В том же году был ранен в руку и предплечье, лечился в госпитале в городе Воронеже, затем в Баку.
2 декабря 1943 года его комиссовали, он получил инвалидность второй группы. Вернулся домой и продолжал свою трудовую деятельность в своем колхозе. Несмотря на то, что раны давали о себе знать, особенно в непогоду, Токтагазы-ага трудился наравне со всеми, не покладая рук. За свой доблестный труд не раз был удостоен трудовых наград, медалей, премий, призов, благодарностей и Почетных грамот.
В 1979 году Токтагазы-ага вышел на заслуженный отдых, но отдыхать не приходилось, вел домашнее хозяйство.
Путь в личной жизни тоже не был гладким. В 1977 летом после длительной болезни умерла жена Уркия. Это была очень хорошая, добрая, жизнерадостная, отзывчивая женщина, любящая детей, родных и соседей. Дастрахан в ее доме всегда был накрыт, как будто только и ждали гостей. У них было три сына и две дочери. Дочери были младшими, и когда умерла мама, они были еще маленькими, старшая Гуля училась в младших классах, двое старших братьев тоже были еще школьниками.
Конечно, дети, особенно девочки, нуждались в женской заботе, в женском внимании, поэтому Токтагазы-ага решил жениться во второй раз и в 1980 году привел домой новую маму Агилаш Шагипанову. В этом браке у него родились еще два сына.
Несмотря на жизненные трудности и подорванное на войне здоровье, Токтагазы-ага вырастил и поставил на ноги всех своих детей, дал им хорошее образование, женил, выдал замуж. Сейчас у него шесть внуков, четыре внучки, восемь правнуков и две правнучки.
Соседи, сельчане знают его как волевого, трудолюбивого, энергичного, честного, справедливого, общительного и требовательного человека. Он всю жизнь показывал пример, как человек должен жить и работать, он всегда все делал на совесть, с душой.
Учитывая, что ему уже за 90, и жить в селе без детей-помощников уже тяжело, он в прошлом году переехал жить в Астану, живет у родственников, так как не имеет там собственного жилья. Но стоит в очереди за квартирой…
Торгын Нурсеитова
P. S. Список наград Токтагазы Тлеубаева, предоставленный средней школой с. Казымбет:
Тлеубаев Тоқтағазы – 1924 жылдың 1-қаңтарында ШҚО, Ақсуат ауданы Ақсуат ауылында дүиеге келегн. Ұлы Отан соғысының ардагері, ұлты – қазақ. 17 жасында соғысқа аттанып, 19 жасында, яғни 1943 жылдың 7 қыркүйегінде сол қолынан ауыр жарақат алып оралды. Ұлы Отан соғысы жылдарында №41.26 атқыштар дивизиясының құрамында атқыш болды. 1942 жылы тамыздан 1944 жылғы желтоқсан айына дейінгі аралықта, яғни соғыстың екі жылында Украинада майданда болған. 1964 жылы 8 шілдеде денсаулығына байланысты әскери тіркеуден шығарылды. 1993 жылы «ҰОС ІІ дәрежелі мүгедегі» куәлігі берілді. Соғыстан кейінгі жылдарда «Чапай» колхозында жұмыс істеген. Осы уақыт аралығында Тоқтағазы Тлеубайұлы түрлі марапаттарға ие болды.
Марапаттары:
1. «1941-1945 ж. ҰОС жеңіске – 20 жыл» медалі – 1966 жыл 14 желтоқсан
2. «1941-1945 ж. ҰОС жеңіске 25 жыл» орай Қорғаныс Министрі ССР А.Гречконың марапаты
3. «1941-1945 ж. ҰОС 30 жылдығына» орай 1976 жыл 8 желтоқсан
4. «ҰОС жеңістің 40 жылдығына» орай 1985 жыл 11 наурызда І дәрежелі орденмен марапатталды
5. «ҰОС жеңісінің 40 жылдығына» орай 1985 жыл 26 сәуірде марапатталды
6. 1995 жылы 9 мамырда «ҰОС 50 жылдығы» медалімен марапатталды
7. 1967 жылы 26 желтоқсан «ҰОС 50 жылдығына» орай марапатталды
8. «1941-1945 ж. ҰОС жеңістің 55 ж. Құрметіне» 1941-1945 ж.ж. соғыс ардагері белгісі тапсырылды.
9. 2004 жылы 3 қарашада «Белорусь Республикасының шекарасынан неміс-фашист әскерлерінің шығарылуына 60 жыл» толуына орай медальмен марапатталды
10. 2004 ж. 14 қыркүйектегі ҚР Президенті Н.Назарбаевтың №1439 жарлығы негізінде «1941-1945 ж. ҰОС жеңіске 60 жыл» медалімен наградталды. (Үржар ауданы әкімі – Д.Селиханов тапсырды)
11. 2010 ж. 19 сәуірде Үржар ауданы әкімі Б.Т.Жанақов «1941-1945 ж. ҰОС жеңіске 65 жыл» мерекелік медалімен марпатталды
12. 1988 ж. 22 маусымда «СССР Қарулы Күштеріне 70 жыл» медалімен марапатталды
13. В.И.Лениннің туғанына 100 жыл толуына орай «Ерен еңбегі үшін» медалімен марапатталды
14. «Ауыл шаруашылығын дамытудағы жеткен жетістіктері үшін» қола медалімен марапатталды
15. «10 жыл Астана» медалімен ҚР Президенті Н.Назарбаев «ҚР және оның астанасының дамуы мен қалыптасуына елеулі үлес қосқаны үшін» медалімен марапатталды.
16. 2014 жылы 3 шілдеде «Белорусь Республикасының шекрасынан неміс-фашист әскерелрінің шығарылуына 70 жыл» медалімен марапатталды.
Торгын Нурсеитова
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