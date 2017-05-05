Борьба с незаконным игорным бизнесом в приоритете

Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области ведется активная борьба с незаконным игорным бизнесом, в том числе с подобными заведениями, однако они все еще продолжают существовать.

В настоящее время согласно Закону Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами, соответственно не размещаются на других территориях законно.

Кроме того, запрещаются предоставление здания, помещения или сооружения для открытия заведомо незаконного игорного заведения либо организации игорного бизнеса, а также предоставление игорного оборудования для осуществления (организации) заведомо незаконного игорного бизнеса.

С начала года пресечена деятельность 6 незаконных игорных заведений.

К примеру, проведенным оперативно-розыскным мероприятием пресечена деятельность незаконного игорного бизнеса в виде электронных игровых автоматов. Так, житель города Усть-Каменогорск гр. С. в конце 2016 года арендовал помещение по пр. Независимости, 14/1. Для этого в г. Алматы у неустановленных лиц, приобрел игровые автоматы в количестве 6 штуке с установленными игровыми приложениями: «FRUIT LOTO», «ДАЙ ПЯТЬ», «TURBO KENO», «LUCKY LADY CHARM», «SIZZING HOT DELUXE», «ПОБЕДА», «КАРТ ЛОТО», «MONKEY LOTO», «LUCKY HAUNTER», «KEHO», «ФРУКТОМАНИЯ», «ЗО-ЛОТО», «КУРОРТЛОТО» и незаконно открыл игорное заведение без соответствующей лицензии под видом лотереи.

Приговором суда № 2 г. Усть-Каменогорск гр. С. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 307 Уголовного кодекса РК и назначена наказание в виде штрафа в размере 500 месячных расчетных показателей, в сумме 1 134 500 тенге, с конфискацией имущества в виде денежных средств в сумме 306 700 (триста шесть тысяч семьсот) тенге, находящихся на хранении в Восточно-Казахстанском филиале Национального Банка Республики Казахстан.

Аналогичный факт выявлен сотрудниками Службой экономических расследований в г. Семей. Подсудимый А. арендовав помещение в г. Семей поставил четыре игровых автоматов. Запустив в работу автоматы, он постоянно находился в игровом салоне и выдавал выигрыш клиентам.

Согласно заключений специалиста судебных экспертиз игровые автоматы находятся в рабочем состоянии и не могут являться лотерейным оборудованием, согласна ответа Комитета по делам спорта и физической культуре МК СРК лицензия на организацию и проведение лотерейной деятельности не выдавалась.

Приговором суда № 2 г. Семей гр. А. признан виновным осужден к ограничению свободы с конфискацией имущества и к принудительным работам на срок 60 часов.

Хочется отметить, что Уголовным кодексом Республики Казахстан за организацию незаконного игорного бизнеса предусмотрена уголовная ответственность по статье 307 Уголовного кодекса РК, где установлено, что за незаконное открытие, либо содержание игорного заведения или незаконную организацию деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса, либо организации и проведении азартных игр вне мест, установленных законодательством, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии - наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

В этой связи просим арендодателей обратить внимание на факты обращения лиц по вопросам аренды площадей в сдаваемых вами зданиях и сооружениях для занятия незаконным игорным бизнесом либо установки лотерейных терминалов.