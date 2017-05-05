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Парковщики алматинской барахолки крушат муниципальные шлагбаумы и терминалы

5 мая 2017, 16:30

До конца 2017 года официальные шлагбаумы появятся практически возле всех вещевых рынков.

"Были зафиксированы случаи вандализма. Пока мы строили, оборудование успели разбить. Пришлось вытеснять криминальные группировки с помощью ДВД и соответствующих служб акимата, наводить порядок. В дальнейшем все парковки на улице Северное кольцо будут работать в единой системе", поясняют в "Алматы спец паркинг сервис".

Первые участки платных парковок закрытого типа в ближайшее время заработают возле рынков «Адем», «Ялян» и «Олжа». Плата будет, как и на стоянках в городе, 100 тенге в час, обещает руководство ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис». (К слову, сегодня водители, приезжающие на барахолку, заплатив 200 тенге, могут стоять хоть весь день.) Муниципальные терминалы и шлагбаумы уже начали устанавливать, но столкнулись с яростным сопротивлением местных группировок, контролирующих стоянки на барахолке, сообщает kolesa.kz.

По их словам, в районе барахолки, а также бизнес-центра «Нурлы тау» до конца года оборудуют 10 платных участков со шлагбаумами. В центре города также планируется завершить обустройство парковок в квадрате Райымбека — Сейфуллина — Аль-Фараби — Калдаякова (с продолжением по Луганского), а также на отрезках улиц Гоголя и Макатаева до Центрального парка отдыха.

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