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Стивен Хокинг дал человечеству сто лет на то, чтобы покинуть Землю

5 мая 2017, 18:00

В числе основных опасностей для человечества физик видит возможные падения на планету астероидов, эпидемии, изменения климата и перенаселение Земли.

Известный физик-теоретик Стивен Хокинг заявил, что человечеству, чтобы выжить в ходе неминуемой глобальной катастрофы, надо начать колонизацию новых планет в течение ближайших ста лет, пишет Вести.ру.

Подробные причины этого будут изложены в новом документальном фильме под названием "Стивен Хокинг: экспедиция на новую Землю", который выйдет на телеканале BBC летом.

Ранее Хокинг уже утверждал, что шансы глобальной катастрофы для человечества со временем увеличиваются, и она с огромной долей вероятности произойдет в ближайшие 1000-10000 лет, однако ее можно избежать, если начать переселяться на другие планеты, сообщает CNBC.

В числе основных опасностей для человечества физик видит возможные падения на планету астероидов, эпидемии, изменения климата и перенаселение Земли. Ранее в числе таких угроз Хокинг также называл возможность ядерной войны, глобальное потепление, генетически модифицированные вирусы и искусственный интеллект.

Ранее сообщалось, что Хокинг совместно с российским предпринимателем Юрием Мильнером планируют осуществить проект по исследованию межзвёздного пространства при помощи нанозондов.

Фото: novosti-tchasa.com

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