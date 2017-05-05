В Астане школьница умерла на спортплощадке

Школьница умерла на спортивной площадке одной из школ Астаны, сообщили dixinews.kz в пресс-службе ДВД.

Трагедия произошла 3 мая около 9 часов утра на спортивной площадке средней школы № 44 в поселке Интернациональный. Для установления причины смерти 17-летней девушки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, накануне в Кокшетау 15-летний школьник скончался на уроке физкультуры. Во время урока парню стало плохо, он потерял координацию и завалился на бок. По факту смерти школьника проводится проверка.