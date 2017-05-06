В Алматы женщине оторвало ногу после наезда инкассаторского автомобиля
6 мая 2017, 06:52
Она переходила дорогу в неположенном месте на неосвещенном участке.
На трассе Алматы - Бишкек инкассаторский микроавтобус насмерть сбил женщину, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Женщина переходила дорогу в неположенном месте под каскеленским мостом. В это время на участке дороги отсутствовало освещение. Volkswagen на скорости ехал в сторону города. Водитель допустил наезд и протащил женщину около 80-90 метров. От сильного удара у нее оторвало ногу.
В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.
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