В Алматы женщине оторвало ногу после наезда инкассаторского автомобиля

На трассе Алматы - Бишкек инкассаторский микроавтобус насмерть сбил женщину, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Женщина переходила дорогу в неположенном месте под каскеленским мостом. В это время на участке дороги отсутствовало освещение. Volkswagen на скорости ехал в сторону города. Водитель допустил наезд и протащил женщину около 80-90 метров. От сильного удара у нее оторвало ногу.









В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.