10 героических фактов о казахстанцах в годы Великой Отечественной войны

День, когда все мы в 72-ой раз будем отмечать эту великую дату Победы, все ближе А пока давайте вспомним некоторые важные имена, цифры и даты, свидетельствующие о подвиге и героизме наших соотечественников, которые не жалея жизней, плечом к плечу с братскими народами, боролись с фашизмом и одержали Победу — одну на всех!

В Казахстане на фронт было мобилизовано около 25% населения













Sputnik, Федор Левшин





Известно, что на фронт ушло около 70% мужского населения республики в возрасте от 18 до 50 лет. Причем многие казахстанцы попадали в самое пекло войны: в битву под Москвой, под Сталинград и на Курскую дугу. Многие наши земляки участвовали в освобождении Европы и взятии Берлина.





Казахстанцы храбро сражались на полях сражений, более 500 из них стали Героями Советского Союза













Sputnik, Евгений Биятов





Четверо – Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский, Леонид Беда и Иван Павлов – стали дважды Героями. 110 тысяч человек имеют ордена Славы.





Две девушки из Казахстана – Алия Молдагулова и Маншук Маметова – стали Героями этой Великой войны посмертно













Sputnik





На фото: Герой Советского Союза Маншук Маметова, пулемётчица 100-й отдельной стрелковой бригады Калининского фронта, гвардии старший сержант. Первая казахская женщина, которой было присвоено звание Герой Советского Союза. Эта отважная девушка в одиночку несколько часов подряд отбивалась от атак противника и уничтожила семь десятков вражеских солдат.





"Все для фронта, все для Победы",- именно под таким лозунгом на заводах Казахстана для нужд фронта были отлиты каждые 9 из 10 пуль













Sputnik, Всеволод Тарасевич





Казахстан за 1418 дней войны стал настоящим арсеналом фронта. За 1941–1945 годы в республике было построено 460 заводов, фабрик, рудников, шахт и других производств. В Казахстане выплавлялось 35% общесоюзной меди, 83% свинца, 60% молибдена, 65% металлического висмута.





Шахтеры Караганды за годы войны добыли 35 миллионов тонн угля













Sputnik, Анатолий Гаранин





В эти же годы в республике на 39% выросла добыча нефти.





Среди водружавших Знамя Победы также был и наш земляк - лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов из 674-го стрелкового полка













Sputnik, Болат Шайхинов, Асем Миржекеева





Подвиг казахстанца Кошкарбаева был оценен только после приобретения независимости, когда ему было присвоено звание "Халық Қаһарманы". Сегодня о славном сыне народа напоминает памятник в его честь, названа улица в честь героя-соотечественника.





В Великой Отечественной войне за 16 боевых вылетов казахстанский летчик Нуркен Абдиров на своём самолёте Ил-2 уничтожил несколько вражеских танков и более двадцати автомашин













Sputnik, Г. Линкевич





19 декабря 1942 года при штурмовке позиций противника у хутора Коньков его самолёт получил прямое попадание в мотор и загорелся. Понимая, что шансов дотянуть до своих нет, Абдиров направил горящую машину в колонну вражеских танков. Позже, после его гибели, в годы войны на средства заключённых Карлага был построен и участвовал в боях самолёт "Нуркен Абдиров". Звание Героя Советского Союза было присвоено 31 марта 1943 года посмертно.





Известный казахский акын Джамбул Джабаев посвятил стихотворение блокадному Ленинграду













Sputnik, Макс Альперт





***Ленинградцы, дети мои!

Ленинградцы, гордость моя!

Мне в струе степного ручья

Виден отблеск невской струи.

Если вдоль снеговых хребтов

Взором старческим я скользну,—

Вижу своды ваших мостов,

Зорь балтийских голубизну,

Фонарей вечерних рои,

Золоченых крыш острия…

Ленинградцы, дети мои!

Ленинградцы, гордость моя!(...)





На фото: Джамбул Джабаев (1846-1945), народный акын Казахстана, депутат Верховного Совета Казахской ССР (в центре) беседует с односельчанами.





Роза Багланова - советская казахская оперная и эстрадная певица, Народная артистка СССР (1967), Народный Герой Казахстана (1996)













Sputnik, Становов





Летом 1941 года получила направление в Московскую консерваторию, но началась война и она ушла на фронт вместе с ансамблем. В составе бригады артистов выступала перед бойцами Красной армии прямо на передовой. Её фронтовые концерты пользовались огромным успехом, она пела песни и частушки из репертуара Лидия Руслановой, в том числе и песню "Ах, Самара-городок". 9 мая 1945 года принимала участие в Победном концерте в Берлине.





Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, панфиловец, участник битвы за Москву, писатель Бауыржан Момышулы













Sputnik, Виктор Кинеловский





В боях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора И.В. Панфилова. В должности командира батальона 1073-го Талгарского стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии (с ноября 1941 — 8-я гвардейская стрелковая дивизия, 16-я армия, Западный фронт), старший лейтенант Момышулы при обороне Москвы участвовал в 27-и боях. Во время второго генерального наступления вермахта на Москву с 16 по 18 ноября 1941 года батальон старшего лейтенанта Бауыржана Момышулы в отрыве от дивизии героически сражался на Волоколамском шоссе у деревни Матренино. Умелое руководство комбата позволило на три дня задержать немцев на данном рубеже. После чего старший лейтенант Момышулы вывел батальон из окружения боеспособным. Удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.





На фото: Командир 19-го гвардейского стрелкового полка Бауыржан Момышулы совершенствует свою боевую подготовку. Северо-Западный фронт.