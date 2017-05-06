Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

С 1 июля в Казахстане повысят оклады силовиков на 25%

6 мая 2017, 12:46

Оклады повысят в честь 25-летия независимости РК и Вооруженных Сил Казахстана.

Должностные оклады военнослужащих министерства обороны, КНБ, Национальной гвардии и государственной службы охраны будут повышены на 25% с 1 июля, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что государство, несмотря на трудности, "прилагает все усилия, делает все для укрепления материально-технической базы и соответствующего довольствия военнослужащих".

"Мы высоко оцениваем нелегкую службу, ратный труд во благо народа. Поэтому в честь 25-летия независимости, Вооруженных Сил я принял решение повысить должностные оклады военнослужащих министерства обороны, КНБ, Национальной гвардии и государственной службы охраны на 25% с 1 июля", — сказал Назарбаев перед церемонией вручения наград в канун Дня защитника Отечества и Дня Победы.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik / Баубек Коныров.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...