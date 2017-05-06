С 1 июля в Казахстане повысят оклады силовиков на 25%

Оклады повысят в честь 25-летия независимости РК и Вооруженных Сил Казахстана.

Должностные оклады военнослужащих министерства обороны, КНБ, Национальной гвардии и государственной службы охраны будут повышены на 25% с 1 июля, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.





Глава государства отметил, что государство, несмотря на трудности, "прилагает все усилия, делает все для укрепления материально-технической базы и соответствующего довольствия военнослужащих".





"Мы высоко оцениваем нелегкую службу, ратный труд во благо народа. Поэтому в честь 25-летия независимости, Вооруженных Сил я принял решение повысить должностные оклады военнослужащих министерства обороны, КНБ, Национальной гвардии и государственной службы охраны на 25% с 1 июля", — сказал Назарбаев перед церемонией вручения наград в канун Дня защитника Отечества и Дня Победы.







