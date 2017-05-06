Как попасть на Военный парад в Астане 7 мая?

Попасть на площадь у монумента «Қазақелі» можно будет только по пригласительным билетам.

Военный парад в Астане, посвященного 25-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан начнётся 7 мая в 11:00. Попасть на площадь у монумента «Қазақелі» можно будет только по пригласительным билетам , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Астаны.





Купить их нельзя, они распределяются организаторами военного парада за несколько месяцев до начала мероприятия. Оргкомитет (Министерство обороны РК) убедительно просит всех с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и не пытаться 7 мая без пригласительных билетов попасть на площадь у монумента «Қазақелі».





Какие ограничении дорожного движения будут во время проведения Военного парада 7 мая?





Во время проведения Военного парада 7 мая будет ограничено движение с 06:00 до 15:00. В частности будет ограничено движение от ст. 40-я – по ул. Байыркум – до мостовой развязки ул. Кошкарбаева. От ул. Кошкарбаева, от мостовой развязки, до пр. Б. Момышулы. Также будет закрыт проезд по пр. Тауелсыздык – от ул. Б. Майлина до ул. Нажимеденова (школа). На ул. Ш. Калдаякова – от моста М3 до пр. Тауелсыздык, по ул. Нажимеденова – от ул. Ш. Калдаякова до ул. Сарыколь, ул. Байтурсынова – от ул. Кошкарбаева до ул. Сарыколь, по ул. Кошкарбаева – от пр. Б. Момышулы до ул. Сарыколь и по пр. Б. Момышулыот – от ул. Сатпаева до ул. Дарабоз.









Можно ли будет увидеть своими глазами колонну военной техники?





Да, можно. Колонна военной техники будет проезжать как и в прошлые годы по проспекту Тәуелсіздік.





Где лучше всего будет наблюдать авиацию?





Авиацию лучше всего будет видно над проспектами Ш. Калдаякова, Р. Кошкарбаева и улицами И. Панфилова, Сарыкол и Президентским парком (возле Пирамиды).





Можно ли во время Военного парада будет подойти вплотную к монументу «Қазақелі»?





Нет, нельзя. Во время проведения военного парада и до отхода военной техники проспект Тәуелсіздік, и все прилегающие проспекты и улицы будут оцеплены.





Как 7 мая будет работать общественный транспорт?





На время проведения Военного парада с 06:00 до 15:00 будут ограничены и закрыты движения для транспорта. В связи с этим, будут изменены схемы движения 15 автобусных маршрутов:





1. Маршрут № 2

От начального остановочного пункта «Ж/М «Промышленный» до пересечения пр. Б. Момышулы – ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева – Б. Майлина – пр. Тәуелсіздік, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

2. Маршрут № 3

От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения ул. Жирентаева – ул. Петрова без изменений, далее ул. Петрова – Сатпаева – налево на пр. Б. Момышулы – пр. М. Жумабаева – прямо до конечного остановочного пункта «ЖК «Сарайшык». В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

3. Маршрут № 4

От начального остановочного пункта «Ж/м Коктал-2» до пересечения ул. Сатпаева – ул. Майлина, без изменений, далее ул. Б. Майлина – пр. Тәуелсіздік – ул. К. Дина – налево на ул. К. Сатпаева , далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения. Условный конечный пункт «Улица Шарля де Голля» по пр. Тәуелсіздік.

4. Маршрут № 14

Временно переносится конечный остановочный пункт «Жк «Гранд Астана» по пр. Тәуелсіздік на «Ж/м «Караоткель» по ул. Акыртас.

5. Маршрут № 19

От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения ул. Сатпаева – ул. Майлина, без изменений, далее прямо по ул. Майлина – пр. Тәуелсіздік – ул. Шарля де Голля - ул. Шалкыма – пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

6. Маршрут № 21

От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения ул. Кунаева – пр. Мәңгілік Ел, без изменений, далее налево на ул. Шалкыма – ул. Шарля де Голля – пр. Тәуелсіздік - ул. Майлина – пр. М. Жумабаева - прямо по ул. Жумабаева до конечного остановочного пункта «ЖК «Сарайшык». В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

7. Маршрут № 26

От начального остановочного пункта «Астанаинерт» до пересечения ул. Петрова – ул. К. Сатпаева, без изменений, далее прямо по ул. К. Сатпаева до конечного остановочного пункта « Ж/М «Караоткель». В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

8. Маршрут № 29

От начального остановочного пункта «Ж/м «Куйгенжар» до пересечения ул. Айнаколь – пр. М. Жумабаева, без изменений, далее направо на пр. М. Жумабаева – ул. Майлина – пр. Тәуелсіздік – ул. Шарля де Голля – ул. Шалкыма – ул. Кунаева, далее посуществующей схемы движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

9. Маршрут № 32

Временно переносится конечный остановочный пункт «Улица Ж. Нажимеденова» по пр. Тәуелсіздік на «Дом министерств» по пр. Мәңгілік Ел. В обратном направлении по пр. Мәңгілік Ел – ул. Достык, далее по существующей схеме движения.

10. Маршрут № 40

От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения пр. Тәуелсіздік– ул. Шарля де Голля, без изменений, далее ул. Шарля де Голля – ул. Шалкыма – пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схемы движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

11. Маршрут № 61

От начального остановочного пункта «Теплотранзит» до пересечения пр. Тәуелсіздік– ул. Шарля де Голля, без изменений, далее по ул. Шарля де Голля – ул. Шалкыма, далее по существующей схемы движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

12. Маршрут № 15

От начального остановочного пункта «Ж/М «Железнодорожный» до пересечения пр. Б. Момышулы – ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева – ул. Б. Майлина–пр. Тәуелсіздік – ул. Шарля де Голля – ул. Шалкыма – пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

13. Маршрут № 51

От начального остановочного пункта «Акм. областная больница № 2» до пересечения пр. Б. Момышулы – ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева – ул. Б. Майлина – пр. Тәуелсіздік – ул. Шарля де Голля – ул. Шалкыма – пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

14. Маршрут № 56

От начального остановочного пункта «Ж/М «Промышленный» до пересечения пр. Б. Момышулы – ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева – ул. Б. Майлина – пр. Тәуелсіздік – ул. Шарля де Голля – ул. Шалкыма – пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

15. Маршрут № 101

От начального остановочного пункта «Акм. областная больница № 2» до пересечения пр. Б. Момышулы – ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева – ул. Б. Майлина – пр. Тәуелсіздік – ул. Шарля де Голля – ул. Шалкыма – пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.



