Забеги проходили на двух дистанциях - 10 и 21 километр.

В марафоне в Атырау участвовало более двух тысяч человек. Само мероприятие было организовано федерацией лёгкой атлетики Атырауской области, фитнес-клубом Infinity Fitness и акиматом Атырауской области.





Забеги проходили на двух дистанциях - 10 и 21 километр, в общей сложности в марафоне участвовало более двух тысяч человек.





Старт мероприятию дал аким города Атырау Серик Шапкенов, который по совместительству является президентом областной федерации лёгкой атлетики.





- В первую очередь проведение марафона нацелено на популяризацию здорового образа жизни, - рассказал Серик Шапкенов. - В будущем подобные мероприятия будут проводится ежегодно.





Помимо градоначальника в забеге приняли участие Марат Жыланбаев, который является единственным человеком планеты в одиночку пробежавшим крупнейшие пустыни Азии, Африки, Австралии и Америки, заместитель акима Атырауской области Алибек Наутиев, а также инвалид первой группы Ерлан Казиев который был награждён ценным призом за волю к победе.









Абсолютным чемпионом забега на 10 километров стал Бийсултан Каиров, среди женщин первое место заняла Шабанова Аделя, среди мужчин старше 37 лет - Куин Мэтью из Австралии, а среди женщин - Ткаченко Анастасия.





Дистанцию на 21 километр первым среди мужчин младше 37 лет преодолел Базарбай Дауталиев, среди женщин Наоми Ваймант из Японии. В старшей возрастной группе победу одержали Бергали Бауыржан и Демпстер Ребекка из Уэльса.





Завершился марафон концертом с участием звёзд казахстанской эстрады - Маржан Арипбаевой и Кайрата Нуртаса.



