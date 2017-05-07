По предварительной информации, последствия ЧС будут устранены к утру.

В нескольких районах Астаны погас свет из-за аварии на подстанции. Около 22:40 часов электроэнергия перестала поступать в дома по улицам Момышулы, Майлина, Сатпаева, Куйши Дина, проспекта Жумабаева и Тауелсыздык, в микрорайонах Акбулак и Юго-Восток. Также отключены фонари и подсветка домов.

Аким столицы Асет Исекешев на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию. Он заверил, что в скором времени авария будет устранена.

В столичном ДЧС сообщили, что свет погас из-за крупной аварии. По предварительной информации, последствия ЧС будут устранены к утру.

Руководитель пресс-службы акимата Астаны Эльвира Жургенбаева уточнила, что 6 мая в 22:30 часов произошло возгорание в кабельном канале в районе пересечения ул. Сатпаева и пр. Б. Момышулы. В результате обесточены потребители микрорайонов Ак-Булак 1,2,3, пр. Б. Момышулы, микрорайоны 4,5, район ТЦ «Евразия».

Персонал АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания» занимается ликвидацией аварийной ситуации. В очаге аварии работает специальный штаб акимата города Астаны. Также на место происшествия прибыл аким города Асет Исекешев и его заместители. По информации АО «Астана-РЭК», электроснабжение будет восстановлено поэтапно и в ближайшие часы.