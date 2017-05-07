Итоги чемпионата Азии по боксу: одно золото и девять лицензий

Все наши боксёры выстояли до четвертьфиналов, но в финал вышли лишь четверо.

В Ташкенте завершился чемпионат Азии по боксу, лейтмотивом которого стало особенно жёсткое противостояние команды Казахстана и хозяев ринга, узбекских спортсменов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Все наши боксёры выстояли до четвертьфиналов, но в финал вышли лишь четверо. Одно золото в итоговой битве с индийским спортсменом накануне выиграл Василий Левит (91). Все остальные финалисты из Казахстана довольствуются вторым местом. В последний день в Ташкенте Аблайхан Жусупов (69) проиграл Шахраму Гиясову (Узбекистан) 0:5 и Камшыбек Конкабаев (91+) уступил Баходиру Джалолову (Узбекистан) 0:4. Жомарт Ержан, который боролся за путёвку на чемпионат мира в дополнительном поединке также проиграл индонезийцу Корнелису Квангу Лангу.

Тем не менее, все остальные члены команды лицензии выиграли; таким образом осень в Гамбурге Казахстан будет представлен в девяти весовых категориях. По итогам континентального чемпионата на счету нашей команды одно золото Василия Левита, три серебра - Аблайхана Жусупова, Ерика Альжанова и Камшибека Конкабаева, четыре бронзы – Бекдаулета Ибрагимова, Абильхана Аманкула, Кайрата Ералиева и Азамата Исакулова.