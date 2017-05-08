"Украденная" кепка Жерара Гоу выставлена на продажу
8 мая 2017, 16:25
Инцидент произошел, когда ивуарийский футболист направлялся к автобусу после матча с "Атырау".
11-й тур чемпионата Казахстана по футболу оказался примечателен не только первым поражением "Кайрата" в сезоне, но и тем, что у форварда алматинцев Жерара Гоу украли кепку, когда он направлялся к автобусу, передает корреспондент Vesti.kz.
Ивуарийский форвард попытался догнать "злоумышленника", но тот успел скрыться. Интересно, что стражи правопорядка даже не предприняли попытку догнать вора.
Кроме того, данный смельчак выставил кепку на продажу в Instagram. Хотя не уточнил, за какую сумму готов расстаться со своим трофеем.
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