"Украденная" кепка Жерара Гоу выставлена на продажу

Инцидент произошел, когда ивуарийский футболист направлялся к автобусу после матча с "Атырау".

11-й тур чемпионата Казахстана по футболу оказался примечателен не только первым поражением "Кайрата" в сезоне, но и тем, что у форварда алматинцев Жерара Гоу украли кепку, когда он направлялся к автобусу, передает корреспондент Vesti.kz.





Ивуарийский форвард попытался догнать "злоумышленника", но тот успел скрыться. Интересно, что стражи правопорядка даже не предприняли попытку догнать вора.





Кроме того, данный смельчак выставил кепку на продажу в Instagram. Хотя не уточнил, за какую сумму готов расстаться со своим трофеем.







