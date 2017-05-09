В Казахстане отмечают День Победы

Праздничные мероприятия, посвященные 72-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), пройдут во вторник в Казахстане, сообщает сообщает РИА Новости





По информации Министерства труда и социальной защиты населения, на сегодняшний день в республике проживает 2 776 участников и инвалидов ВОВ, 157 679 тружеников тыла, 194 переживших блокаду Ленинграда, 487 несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 7 806 жен умерших инвалидов ВОВ, 80 не вступивших в повторный брак супругов военнослужащих, партизан, подпольщиков, погибших (пропавших без вести) во время ВОВ, 778 других категорий граждан, внесших вклад в Победу.





"День Победы — великий народный праздник, его историческое значение не подлежит ревизии. Но ветераны уходят, важно помнить подвиги наших отцов", — написал накануне праздника в своем аккаунте в Twitter спикер Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.





В столице республики во вторник состоится ежегодная церемония возложения "гирлянд Славы" к монументу "Отан коргаушылар". Кроме того, по традиции в Студенческом парке будет развернут городок, где установят 11 армейских палаток, здесь также будет накрыт праздничный стол для ветеранов войны и тружеников тыла. Концертные программы с исполнением песен военных лет пройдут 9 мая на Городской площади и в Студенческом парке.









Различные мероприятия в рамках празднования Дня Победы запланированы во всех учреждениях культуры столицы: в библиотеках, музеях, театрах пройдут тематические выставки, уроки мужества, концерты и спектакли.





С 6 по 9 мая в Астане проходит ежегодная патриотическая акция "Лента Победы", направленная на сохранение памяти о героических годах ВОВ. Организаторы акции раздают горожанам ленту, введенную в Казахстане в целях создания казахстанского варианта символа празднования Дня Победы, органично сочетающего цветовую гамму государственного флага республики.













"День Победы – праздник, объединяющий все поколения казахстанцев. В нашей стране сложилась традиция, когда в День Победы проходит широкомасштабная акция по раздаче георгиевских ленточек как символа победы над фашизмом. Традиция должна была найти свое достойное продолжение, поэтому и был создан казахстанский вариант символа празднования Дня Победы, отражающего цветовую гамму государственного флага Республики", – отмечают организаторы акции.





Казахстанская лента Победы выполнена в небесно-голубом цвете с полоской и элементами национального орнамента золотистого цвета по центру. По краям ленты размещается изображение ордена Отечественной войны, что символизирует отвагу и мужество казахстанского народа, проявленные в Великой Отечественной войне. Лента прикрепляется значком с изображением георгиевской ленты и надписью "9 Мамыр – Жеңіс күні. 1941-1945 жылдар".





В Алматы в 10.00 на площади перед Вечным Огнем в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев пройдет церемония возложения цветов к Мемориалу славы. В торжественном мероприятии примут участие ветераны ВОВ, рота почетного караула, военно-духовой оркестр. В ходе церемонии жители города почтут память павших минутой молчания, после чего состоится торжественное прохождение роты почетного караула и праздничный концерт.









Вечером на площади "Астана" состоится праздничный концерт, в ходе которого прозвучат песни военных лет: "Поклонимся" в исполнении Олега Татамирова, Талгата Кузембаева, Игоря Благодарного, "Память" в исполнении Алексея Тимофеева, песню "Тальяночка" исполнит квартет "ill-Canto", Жанна Орынбасарова споет "Катюшу", Толкын Забирова исполнит "Анатуралы баллада". Также артисты споют композиции "Сагадат", "Темная ночь", "На безымянной высоте" и другие.





В этот же день во многих крупных городах Казахстана пройдет патриотическая акция "Бессмертный полк", в рамках которой потомки участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. пройдут маршем с целью почтить память своих родных, столкнувшихся с ужасом мировой войны.













Завершится праздник в Астане и Алматы праздничным салютом. В Астане салют будет произведен артиллерийскими залпами из 76-миллиметровых пушек, которые по-прежнему находятся на вооружении со времен Великой Отечественной войны и являются символами Великой Победы. Салют будет сопровождаться красочным праздничным фейерверком из двух современных салютных установок, каждая из которых имеет по 173 направляющих.





Михаил Егорин.



