Маленькая девочка обогнала Эйнштейна и Хокинга по тесту на IQ
9 мая 2017, 08:41
Школьница набрала максимально возможный результат для людей моложе 18 лет.
В Великобритании 12-летняя девочка получила результат теста на IQ выше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, пишет The Independent.
Раджагури Павар — индийского происхождения, но живет в английском графстве Чешир. Уровень так называемой гениальности отсчитывается со 140 баллов, тогда как у Раджагури Павар результат — 162. Это на два пункта выше, чем у известнейших физиков-теоретиков Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга и считается наиболее высоким возможным показателем у людей моложе 18 лет.
"Я немного нервничала перед испытанием, но все было прекрасно, и я очень рада, что все получилось так хорошо", — поделилась школьница.
По результатам теста девочку пригласили в британское элитное общество "Менса", куда входят люди, уровень IQ которых выше, чем у 98% населения.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Fotolia/ Jakub Jirsák.
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