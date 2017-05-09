Назарбаев: Без той Победы не было бы сегодняшнего дня

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к соотечественникам с поздравительной речью в честь Дня Победы, передает передает Казинформ





«Уважаемые казахстанцы! Я сердечно поздравляю всех с великим праздником - Днем Победы во Второй мировой войне. Это была самая кровопролитная война в истории человечества, самая жестокая война в истории человечества. Ушла жизнь десятков миллионов человек. В их числе были и казахстанцы. Из всего 6-миллионого населения республики 1 млн, то есть 20% всего состава населения, отправились на фронта Великой Отечественной войны, половина из них не вернулась, полегли на фронтах этой войны», - сказал Елбасы.





Глава государства отметил, что в нынешнем благосостоянии страны существует большой вклад ветеранов Великой Отечественной войны.





«Ветераны, которые у нас есть, которых нет среди нас, проложили путь к нашему счастью, нашей независимости. Поэтому сегодня мы, возлагая цветы к памятникам защитников Отечества и тем, кто пал на полях ВОВ, проявляем свои чувства великого восхищения героизму и труду на фронтах и тылу нашего великого народа. Если бы не было той Победы, не было бы и сегодняшнего дня. Поэтому наше уважение, наше отношение к ветеранам должны быть действительно таким же великим, как их подвиг», - подчеркнул Президент.





«Я хочу поздравить еще раз всех казахстанцев, ветеранов с этим Днем Победы! Пожелать всем крепкого здоровья! Победа была достигнута в результате единства, братства, дружбы, всех народов. Именно с этим лозунгом мы сейчас и живем», - завершил поздравление Н.Назарбаев.





Азамат Сыздыкбаев.



