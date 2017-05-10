Взыскание долгов по платежным требованиям банков следует запретить

На мой взгляд, применение платежных требований для взыскания долга по банковским кредитам следует запретить.

В банковской практике платежные требования широко используются банками для взыскания просроченной задолженности. Банк предъявляет к текущему счету заемщика платежный документ, оформленный в виде платежного требования. Решение суда для такого взыскания не требуется. Считается, что списание денег осуществляется с согласия заемщика, которое он дает заранее в договоре банковского займа.





На мой взгляд, применение платежных требований для взыскания долга по банковским кредитам следует запретить. Мои доводы в пользу этого сводятся к следующему:





1. Заемщики ограничены в возможностях влиять на формирование условий договора





Согласно закону изъятие денег со счета по платежному требованию требует согласия клиента (п. 2 ст. 36 Закона “О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан”, п. 4 ст. 32 Закона “О платежах и платежных системах”). На практике такое согласие отражается в тексте договора банковского займа. Подписывая договор, заемщик, тем самым, выражает свое согласие на применение банком такого способа изъятия денег. Имея такое согласие, банк в случае просрочки выставляет платежное требование и списывает деньги со счета должника. Формально закон соблюден.





Но проблема как раз-таки состоит в том, что в подавляющем своем большинстве данное условие не соответствует воле заемщика. Дело в том, что текст договора банковского займа всегда готовится банком, который диктует условия договора. В большинстве случаях заемщики лишены возможности влиять на формирование, изменение его условий.





Согласие заемщика на безакцептное списание денег с его счета - это фикция, поскольку не отражает реального положения вещей. Никакого согласия в действительности нет, есть лишь завуалированное под согласие условие о списании суммы просрочки посредством платежного требования как неотъемлемая часть договора о предоставлении кредита, и не более того.





Кстати, основываясь именно на отсутствии действительного волеизъявления заемщиков, их ограниченных возможностей влиять на определение условий договора, судебная практика Российской Федерации признает неправомерными действия российских банков по включению в кредитный договор и договор банковского счета условий о праве банка на безакцептное списание денежных средств потребителя с текущего счета и других счетов, открытых в банке.





2. Заемщик - слабая сторона договора





Мне могут возразить: нечего в таком случае подписываться под таким условием; заемщик, мол, имеет право отказаться от подписания договора на таких условиях, его же никто не принуждает брать кредит.





Заемщика, разумеется, никто не заставляет брать кредит. Однако сказанное вовсе не должно давать заимодателю безграничного права диктовать условия кредита. Банк является сильной стороной в договоре, заемщик - слабой (крайней мере, когда заемщик - физическое лицо), поэтому одна из задач правового регулирования банковских заемных отношений - создание правового механизма, который обеспечивал бы защиту интересов заемщика от доминирующего положения банка.





Ограничение права банка на безакцептное списание денег должно стать одним из элементов такого механизма.





3. Наиболее справедливым и отвечающим Конституции был бы судебный порядок изъятия денег по просроченной задолженности по кредитам





Согласно норме пункта 3 статьи 26 Конституции “никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда”. Деньги являются разновидностью имущества, следовательно, данная конституционная норма в полной мере распространяется на изъятие денег. Право на неприкосновенность собственности (как и многие другие права и свободы) может быть, конечно, ограничено законами, но только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения (п. 1 ст. 39 Конституции). Не думаю, что наша ситуация (взыскание банками долга по кредитам) подходит под одно из исключений, допускающих ограничение этого конституционного права. Поэтому судебный порядок взыскания задолженности наиболее верно соответствовал бы Конституции.





Из необходимости судебного порядка изъятия денег помимо воли клиента (как указывалось выше, согласие на безакцептное списание - это не более, чем фикция) как общего принципа распоряжения деньгами на счете исходит также Гражданский кодекс (ст ст. 739, 741).





4. Списание денег со счета по платежному требованию не соответствует принципу равенства сторон в договоре





Посудите сами. Списывая в безакцептном порядке деньги, банк не обременяет себя доказыванием наличие долга, правильности исчисления суммы просрочки и прочих обстоятельств. Он просто списывает ту сумму, которую, по его мнению, должен ему заемщик. И уже должник в случае спора вынужден обращаться в суд, оспаривая действия банка. Тем самым, создана некая презумпция в пользу правомерности списания денег со счета.





На мой взгляд, должно быть наоборот: не должнику следует доказывать неправомерность действий банка, а, напротив, банку нужно доказывать основания для взыскания, размер долга. С учетом необходимости защиты интересов заемщика как слабой стороны договора, такой подход представляется наиболее верным, соответствующим принципу равенства сторон в договоре.





5. Выставление платежного требования равносильно выставлению инкассового распоряжения





Фактически выставление платежного требования имеет те же правовые последствия, что и выставление инкассового распоряжения. Тот же принцип накопительного ареста при недостаточности суммы для списания (когда фактически поступающие в будущем деньги “блокируются” для их накопления до необходимой суммы списания); то же правило распространения взыскания на остальные счета клиента при недостаточности сумм на конкретном счете клиента; те же ограничения по открытию нового счета, пока не будет полностью исполнено требование об изъятии денег со счета.





Стоит ли давать банкам такие же привилегии по взысканию долгов по кредитам, как налоговым органам по взысканию задолженности в бюджет? С моей точки зрения, ставить их наравне неверно, поскольку уплата налогов - это конституционная обязанность каждого, в отличие от уплаты кредита, представляющей собой гражданско-правовое обязательство (то есть не конституционную обязанность).





Подчеркну: мною не предлагается полностью отказаться от применения такого инструмента, как платежное требование. Расчеты через платежные требования применяются (хотя и намного реже) в других отношениях. К примеру, в отношениях договора поставки покупатель может дать своему банку согласие произвести оплату при предъявлении продавцом платежного требования и отгрузочных документов. В ряде случаях это довольно удобный способ расчетов. Согласие на списание денег в подобных случаях вряд ли страдает пороками воли со стороны отправителя денег. Мною же предлагается отказаться от возможности списания посредством платежных требований только просроченной задолженности по банковским займам.





Увеличится ли портфель проблемных кредитов от этого? Не исключено. Однако банкам следует более строже подходить к оценкам рисков перед выдачей кредитов, поскольку в большинстве своем выход кредита на просрочку - это следствие неверно оцененных платежеспособности заемщика, прибыльности кредитуемых проектов и т.д. Кроме того, запрет на применение платежных требований не ограничит право банков на обращение в суд в целях взыскания задолженности.





В настоящее же время выставление платежного требования к счетам должников практически парализует их финансовую деятельность. Правило о недопустимости списания по платежному требованию более 50-ти процентов денег на счете заемщиков - физических лиц служит малым утешением для последних, поскольку не решает кардинально проблему.





Таким образом, запрет применения платежных требований для взыскания просроченной задолженности по кредитам необходим как элемент механизма защиты заемщиков как слабой стороны в договоре банковского займа, соответствовал бы Конституции и принципу равенства сторон договора.







