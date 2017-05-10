Вернуть жезлы регулировщикам дорожного движения теперь просят мажилисмены

Сегодня в интернете очень много негативных высказываний и роликов про дорожного полицейского, пытающегося хоть как-то навести порядок на регулируемом перекрестке жестом руки без жезла.

Депутат Мажилиса Парламента РК Бахтияр Макен в депутатском запросе на имя премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева поднял вопрос о необходимости возврата жезлов регулировщикам, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Касательно использования жезлов дорожных полицейских. Согласно приказа министра внутренних дел с 1 января 2017 года дорожная патрульная служба по Казахстану перестала использовать жезлы. На сегодняшний день вместо привычного инструмента полицейские останавливают машины жестом руки с одновременной подачей свистка, либо с помощью светосигнальных установок, как СГУ (сигнальное громкоговорящее устройство) во время патрулирования», - сказал он.





«Хочется отметить, что в законе «О дорожном движении» эти жезлы предусмотрены. Также согласно п.5.10 Правил дорожного движения РК сигналами регулировщика служат положения его корпуса и жестами руками, в том числе и жезлом. Для улучшения видимости сигнала регулировщик может жезл или диск с красным сигналом. То, есть это световозвращатель», - добавил мажилисмен.





Вместе с тем Б. Макен напомнил, что отмену жезлов в МВД РК мотивировали международным опытом, но, по мнению депутата, дорожное движение в странах Европы и в Казахстане - это две большие разницы.





«По данным МВД РК, был изучен опыт обеспечения безопасности дорожного движения в европейских странах, в которых дорожная полиция не использует жезл, а, как известно, Казахстан стремится к стандартам ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Но дорожное движение в Европе и дорожное движение у нас - это две большие разницы. На перекрестке полицейского без жезла издалека не видно. Люди всегда ориентируются на жезл, потому что жилет полицейского, особенно в темное время суток, не очень заметен», - констатировал депутат.





По словам парламентария, также «жезл помогает водителям увидеть полицейского в темное время суток».





«Жезлы подсвечиваются, это позволяет водителю автотранспортного средства увидеть, что перекресток регулируется сотрудником дорожной полиции. На сегодняшний день в интернете очень много негативных высказываний и роликов про дорожного полицейского, пытающегося хоть как-то навести порядок на регулируемом перекрестке жестом руки без жезла. То есть, тем самым, не вызывает у водителей ничего, кроме иронии. Да и негатива. Да и самих дорожных полицейских поставили этим запретом в смешное положение, вместо того, чтобы мы поднимали имидж наших казахстанских полицейских», - заметил Б. Макен.





Мажилисмен считает необходимым вернуть регулировщикам жезлы.





«В связи с этим считаем, что запрет на использование жезла сотрудникам дорожно-патрульных служб не обеспечивает эффективности работы при регулировании транспортных заторов и аварийных ситуаций. Я бы хотел сказать, уважаемый Нурлан Зайруллаевич (Нигматулин, спикер Мажилиса Парламента РК), коллеги, даже вчера, когда проводились праздничные мероприятия, и когда проходили реконструкции наших дорог, очень много было таких негативных высказываний со стороны автовладельцев, которые сталкиваются с этой ситуацией», - указал он.





«С учетом этого, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов и при наличии указанных выше обстоятельств, предоставляется целесообразным пересмотреть условия и порядок использования жезлов сотрудникам дорожно-патрульной службы. При регулировании дорожного движения на перекрестках в городах республиканского и областного значения, при проведении общественно-политических и культурно-массовых мероприятий, при обеспечении безопасности охраняемых лиц и во время проведения антитеррористических и специальных операций, на специальных постах ДПС в дневное и ночное время», - заключил парламентарий.





Напомним , ранее соответствующий депутатский запрос сделали депутаты Сената.





Ксения Давыдова, Астана