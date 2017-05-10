Усилить контроль за частными стоматологическими кабинетами в РК просят депутаты

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Артур Платонов обратился к руководству Министерства здравоохранения с просьбой решить проблемные вопросы в сфере оказания стоматологических услуг, в частности детям, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Елжан Амантаевич (Биртанов, министр здравоохранения РК), учитывая, что предупреждение стоматологических заболеваний у детей, начиная с раннего возраста – это не только медицинская, но и важная социально-экономическая проблема, актуальность которой не снижается, а возрастает в связи с научно-техническим прогрессом, прошу вас, рассмотреть ряд вопросов», - сказал он.





По его словам, необходимо, в первую очередь разработать и внедрить комплекс мер по профилактики стоматологических заболеваний среди детей и подростков, и совместно с Министерством образования и науки РК подготовить приказ «О реализации Программы первичной профилактики стоматологических заболеваний в Республике Казахстан».





«Также надо пересмотреть процесс выдачи лицензии на стоматологические услуги - в настоящее время большинство частных стоматологических кабинетов открываются не стоматологами и работают без системного контроля, особенно в крупных городах. Необходимо восстановить принцип диспансеризации всех детей у стоматолога, апробированный и признанный во всех странах мира, что в ближайшие годы позволит стабилизировать распространенность и интенсивность стоматологических заболеваний», - перечислил А. Платонов.





Также он просит пересмотреть тарифы и перечень на оказание стоматологических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи с учетом использования современных материалов на более качественном уровне.





«Помимо этого требуется рассмотреть вопрос об организации Республиканского центра реабилитации детей с врожденной и наследственной патологией челюстно-лицевой области в областных, городских филиалах, усилить подготовку квалифицированных детских стоматологов, организовать санитарно - просветительскую работу руководителям общеобразовательных школ, педагогам, медицинским работникам и воспитателям дошкольных учреждений. О принятых мерах прошу проинформировать в сроки, установленные законодательством», - подчеркнул парламентарий.





При этом мажилисмен сообщил, что поводом для его запроса послужило трагическое посещение 13-летней Жансаей Омаровой частной стоматологической клиники, обернувшееся смертельным исходом - анафилактический шок после наркоза.





«В клинике гибель ребенка называют несчастным случаем, но признают: лицензии на проведение наркоза в тот момент у них не было. Прошел год, следствие до сих пор продолжается, но хотелось бы обратить внимание на следующее. Сложившееся за последние двадцать лет мнение о том, что «у стоматологов не умирают» привело к тому, что стоматологию исключили практически из госпрограмм, а врача-стоматолога и стоматологического гигиениста вывели из штатного расписания организаций здравоохранения. Одной из основных причин такой ситуации стала приватизация госстоматологических поликлиник от районного до республиканского масштаба, произошедшая в 90-е годы, что повлекло значительное сокращение госстоматологических кабинетов в школах и в сельской местности», - добавил депутат.





По его мнению, нерешенной до конца, является проблема врожденной патологии челюстно-лицевой области.





«Отметим, что врожденные пороки развития лица и челюстей - самая распространенная патология детского возраста, которая не имеет тенденции к снижению. Наоборот, в регионах с экологической напряженностью, отмечается их рост. На сегодняшний день обеспеченность детскими врачами-стоматологами составляет 2,5 должности, что почти в 2 раза ниже потребности, а по данным главных стоматологов областей, на 1 января 2016 года в республике только в 302 школах с численностью учащихся 800 и более функционируют стационарные стоматологические кабинеты (1/3 от необходимого количества), что является крайне малым», - пояснил мажилисмен.





В то же время он выразил сожаление, что в ряде крупных городов - Алматы, Астана, Караганда, Кокшетау, Кызылорда и другие детские стоматологические поликлиники закрылись или объединились с взрослой службой.





«Наряду с этим, во многих средних и высших учебных заведениях стали закрываться стационарные стоматологические кабинеты, сведена к минимуму профилактическая работа. Самостоятельных детских стоматологических поликлиник по республике осталось семь. Согласно статистическим данным, распространение кариеса среди детского населения республики составляет 77%. Когда по стратегии ВОЗ к 2020 году кариеса среди детей должно быть не более 20%», - уточнил А. Платонов.





В заключение он дополнил, что одной из причин, такого состояния стоматологического здоровья детей, является отсутствие республиканской программы профилактики основных стоматологических заболеваний среди организованного детского населения Казахстана.





Ксения Давыдова, Астана