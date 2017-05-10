Усилить контроль за частными стоматологическими кабинетами в РК просят депутаты
10 мая 2017, 14:17
Данное требование обусловлено случаями смертей казахстанцев в частных стоматологических клиниках и отсутствием какой-либо ответственности со стороны стоматологов.
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Артур Платонов обратился к руководству Министерства здравоохранения с просьбой решить проблемные вопросы в сфере оказания стоматологических услуг, в частности детям, передает корреспондент Zakon.kz.
«Елжан Амантаевич (Биртанов, министр здравоохранения РК), учитывая, что предупреждение стоматологических заболеваний у детей, начиная с раннего возраста – это не только медицинская, но и важная социально-экономическая проблема, актуальность которой не снижается, а возрастает в связи с научно-техническим прогрессом, прошу вас, рассмотреть ряд вопросов», - сказал он.
По его словам, необходимо, в первую очередь разработать и внедрить комплекс мер по профилактики стоматологических заболеваний среди детей и подростков, и совместно с Министерством образования и науки РК подготовить приказ «О реализации Программы первичной профилактики стоматологических заболеваний в Республике Казахстан».
«Также надо пересмотреть процесс выдачи лицензии на стоматологические услуги - в настоящее время большинство частных стоматологических кабинетов открываются не стоматологами и работают без системного контроля, особенно в крупных городах. Необходимо восстановить принцип диспансеризации всех детей у стоматолога, апробированный и признанный во всех странах мира, что в ближайшие годы позволит стабилизировать распространенность и интенсивность стоматологических заболеваний», - перечислил А. Платонов.
Также он просит пересмотреть тарифы и перечень на оказание стоматологических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи с учетом использования современных материалов на более качественном уровне.
«Помимо этого требуется рассмотреть вопрос об организации Республиканского центра реабилитации детей с врожденной и наследственной патологией челюстно-лицевой области в областных, городских филиалах, усилить подготовку квалифицированных детских стоматологов, организовать санитарно - просветительскую работу руководителям общеобразовательных школ, педагогам, медицинским работникам и воспитателям дошкольных учреждений. О принятых мерах прошу проинформировать в сроки, установленные законодательством», - подчеркнул парламентарий.
При этом мажилисмен сообщил, что поводом для его запроса послужило трагическое посещение 13-летней Жансаей Омаровой частной стоматологической клиники, обернувшееся смертельным исходом - анафилактический шок после наркоза.
«В клинике гибель ребенка называют несчастным случаем, но признают: лицензии на проведение наркоза в тот момент у них не было. Прошел год, следствие до сих пор продолжается, но хотелось бы обратить внимание на следующее. Сложившееся за последние двадцать лет мнение о том, что «у стоматологов не умирают» привело к тому, что стоматологию исключили практически из госпрограмм, а врача-стоматолога и стоматологического гигиениста вывели из штатного расписания организаций здравоохранения. Одной из основных причин такой ситуации стала приватизация госстоматологических поликлиник от районного до республиканского масштаба, произошедшая в 90-е годы, что повлекло значительное сокращение госстоматологических кабинетов в школах и в сельской местности», - добавил депутат.
По его мнению, нерешенной до конца, является проблема врожденной патологии челюстно-лицевой области.
«Отметим, что врожденные пороки развития лица и челюстей - самая распространенная патология детского возраста, которая не имеет тенденции к снижению. Наоборот, в регионах с экологической напряженностью, отмечается их рост. На сегодняшний день обеспеченность детскими врачами-стоматологами составляет 2,5 должности, что почти в 2 раза ниже потребности, а по данным главных стоматологов областей, на 1 января 2016 года в республике только в 302 школах с численностью учащихся 800 и более функционируют стационарные стоматологические кабинеты (1/3 от необходимого количества), что является крайне малым», - пояснил мажилисмен.
В то же время он выразил сожаление, что в ряде крупных городов - Алматы, Астана, Караганда, Кокшетау, Кызылорда и другие детские стоматологические поликлиники закрылись или объединились с взрослой службой.
«Наряду с этим, во многих средних и высших учебных заведениях стали закрываться стационарные стоматологические кабинеты, сведена к минимуму профилактическая работа. Самостоятельных детских стоматологических поликлиник по республике осталось семь. Согласно статистическим данным, распространение кариеса среди детского населения республики составляет 77%. Когда по стратегии ВОЗ к 2020 году кариеса среди детей должно быть не более 20%», - уточнил А. Платонов.
В заключение он дополнил, что одной из причин, такого состояния стоматологического здоровья детей, является отсутствие республиканской программы профилактики основных стоматологических заболеваний среди организованного детского населения Казахстана.
Ксения Давыдова, Астана
Фото Eva Dent
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