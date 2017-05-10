В Павлодарской области мужчина ранил ножом женщину и ее троих детей

Полицейскими в Щербактинском районе по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью женщине и ее троим детям задержан 28-летний мужчина, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.





По данным полиции, инцидент произошел после совместного употребления алкогольных напитков. Нетрезвый подозреваемый во время возникшей ссоры нанес ножевое ранение 27-летней женщине и ее детям, в возрасте 9, 8 и 5 лет. Пострадавшие были госпитализированы в больницу.





Задержанный помещен в ОПНД. Проводится расследование по ст. 106 .ч.1 УК РК, назначены судебно-медицинские экспертизы.



