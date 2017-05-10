На триумфальной арке «Мәңгілік ел» открыта смотровая площадка
10 мая 2017, 17:31
Арка будет открыта для посетителей все дни, кроме понедельника.
На триумфальной арке «Мәңгілік ел» открыта смотровая площадка, оснащенная панорамными биноклями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Она расположена на самой верхушке арки на высоте 21,5 метра. Кроме того, в триумфальной арке расположена галерея современного искусства, которая оснащена мультимедийными установками для трансляции работ об истории Казахстана и тематических роликов, раскрывающих концепцию триумфальной арки «Мәңгілік ел».
Площадь выставочного зала, который располагается по пути к смотровой площадке, составляет 120 кв.м. Галерея будет использоваться для экспозиции произведений искусства зарубежных и казахстанских художников, ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства, также здесь будут проводиться фотовыставки.
«Здесь работают экскурсоводы-историки. Я думаю, информация, которая представлена в экспозиции триумфальной арки, очень интересна. Вход будет стоить для взрослых 500 тенге, для детей - 200 тенге. Арка будет открыта для посетителей все дни, кроме понедельника. Вход будет с 10 утра. Мы планируем, что официально она будет работать до 5 часов. Но на самом деле предстоящая выставка «ЭКСПО» предполагает, что арка должна работать до позднего времени. Сейчас мы рассматриваем конкретное время, до которого она будет работать, потому что жителям и гостям захочется увидеть вечернюю и ночную Астану», - отметила в интервью журналистам заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации акимата Астаны Нарима Мухамбеталина.
Отметим, что Триумфальная арка «Мәңгілік ел» была открыта по инициативе Президента РК Нурсултана Назарбаева 16 декабря 2011 года в честь 20-летия Независимости Республики Казахстан. На церемонии открытия монумента Глава государства отметил, что «Мәңгілік ел» символизирует триумф казахстанского народа, реализовавшего многовековую мечту о независимости и суверенитете своей страны. Идея Президента была воплощена архитектором Сагындыком Жамболатовым и скульпторами Муратом Мансуровым и Нурланом Далбай.
Серик Сабеков
Фото с сайта astanainvest.kz
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