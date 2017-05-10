На триумфальной арке «Мәңгілік ел» открыта смотровая площадка, оснащенная панорамными биноклями, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





Она расположена на самой верхушке арки на высоте 21,5 метра. Кроме того, в триумфальной арке расположена галерея современного искусства, которая оснащена мультимедийными установками для трансляции работ об истории Казахстана и тематических роликов, раскрывающих концепцию триумфальной арки «Мәңгілік ел».





Площадь выставочного зала, который располагается по пути к смотровой площадке, составляет 120 кв.м. Галерея будет использоваться для экспозиции произведений искусства зарубежных и казахстанских художников, ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства, также здесь будут проводиться фотовыставки.





«Здесь работают экскурсоводы-историки. Я думаю, информация, которая представлена в экспозиции триумфальной арки, очень интересна. Вход будет стоить для взрослых 500 тенге, для детей - 200 тенге. Арка будет открыта для посетителей все дни, кроме понедельника. Вход будет с 10 утра. Мы планируем, что официально она будет работать до 5 часов. Но на самом деле предстоящая выставка «ЭКСПО» предполагает, что арка должна работать до позднего времени. Сейчас мы рассматриваем конкретное время, до которого она будет работать, потому что жителям и гостям захочется увидеть вечернюю и ночную Астану», - отметила в интервью журналистам заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации акимата Астаны Нарима Мухамбеталина.





Отметим, что Триумфальная арка «Мәңгілік ел» была открыта по инициативе Президента РК Нурсултана Назарбаева 16 декабря 2011 года в честь 20-летия Независимости Республики Казахстан. На церемонии открытия монумента Глава государства отметил, что «Мәңгілік ел» символизирует триумф казахстанского народа, реализовавшего многовековую мечту о независимости и суверенитете своей страны. Идея Президента была воплощена архитектором Сагындыком Жамболатовым и скульпторами Муратом Мансуровым и Нурланом Далбай.





Серик Сабеков