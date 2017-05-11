Голого мужчину задержали в алматинском аэропорту

В аэропорту Алматы накануне очевидцы сняли на видео задержание полностью обнаженного мужчины,





Видео появилось на странице kris_p_almaty в Instagram. На записи видно, что сотрудники полиции практически волоком ведут голого мужчину и усаживают в полицейскую машину.





Пока неизвестно, что побудило нарушителя к таким действиям.







