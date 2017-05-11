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Голого мужчину задержали в алматинском аэропорту

11 мая 2017, 09:17

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В аэропорту Алматы накануне очевидцы сняли на видео задержание полностью обнаженного мужчины, передает Zakon.kz.

Видео появилось на странице kris_p_almaty в Instagram. На записи видно, что сотрудники полиции практически волоком ведут голого мужчину и усаживают в полицейскую машину.

Пока неизвестно, что побудило нарушителя к таким действиям.



За последнее время это не единичный случай. 10 мая в соцсетях появилось видео с обнаженной девушкой, прогуливающейся по улице. Предположительно, это было в Шымкенте.

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