Голого мужчину задержали в алматинском аэропорту
11 мая 2017, 09:17
Обстоятельства произошедшего выясняются.
В аэропорту Алматы накануне очевидцы сняли на видео задержание полностью обнаженного мужчины, передает Zakon.kz.
Видео появилось на странице kris_p_almaty в Instagram. На записи видно, что сотрудники полиции практически волоком ведут голого мужчину и усаживают в полицейскую машину.
Пока неизвестно, что побудило нарушителя к таким действиям.
За последнее время это не единичный случай. 10 мая в соцсетях появилось видео с обнаженной девушкой, прогуливающейся по улице. Предположительно, это было в Шымкенте.
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