Прокурор Жамбылской области рассказал об изменениях работы ведомства в регионе

Также Сыбанкулов Е,М. рассказал о системе борьбы с коррупцией и бюрократией в земельной сфере.

Как известно Глава государства в канун Дня защитника отечества наградил некоторых руководителей государственных органов государственными наградами и присвоил высшие воинские и специальные звания. В этой связи нам удалось связаться с одним из награжденных людей – прокурором Жамбылской области Сыбанкуловым Ернатом Мухаметкалиевичем, ему присвоено звание государственного советника юстиции 3 – класса. ​





​- Ернат Мухаметкалиевич, сердечно поздравляем вас с получением чина государственного советника юстиции 3 класса, присужденного Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Зная вашу деловую репутацию, честность и верность своему долгу полагаем, такая награда является заслуженной. Какого это, получать награду с рук Президента?





- ​Спасибо Вам. Вы знаете для меня было огромной честью получить такую награду от рук самого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, я думаю это посыл с его стороны еще больше приложить усилий для служения народу и конечно же я продолжу работать чтобы оправдать его доверие.





- В начале нынешнего года Глава Государства подчеркнул особую роль прокуратуры как надзорного органа страны за соблюдением норм законодательства. Уже есть возможность подвести итоги по проделанной работе в данном направлении, особенно в решении проблем криминогенной обстановки региона?





- Вы наверное обратили внимание, что в системе органов прокуратуры сейчас происходят огромные изменения, диктуемые Генеральным Прокурором Жакып Кажмановичем Асановым, все делается для повышения уровня доверия граждан, вводятся новые подходы к работе, направленные прежде всего для улучшения качества правозащитной роли органов прокуратуры, в борьбе с преступностью применяются эффективные методы, полностью форматируется система подбора кадров, обеспечивая ее прозрачность и это лишь малая часть идей Генерального Прокурора.





​Естественно наша прокуратура не остается в стороне, мы прилагаем все усилия для соответствия новым требованиям, по примеру Генеральной прокуратуры начали менять подход к приему граждан, около здания областной прокуратуры есть контрольно-пропускной пункт, где мы планируем сделать ремонт и организовать прием граждан по системе центров обслуживания населения с прозрачными кабинками и с удобным залом ожидания.





​Начали анализировать эффективность расследования нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений, по ним органам уголовного преследования даны указания, в текущем году по инициативе органов прокуратуры совместно с ДВД области удалось пресечь деятельность организованной преступной группы торговавших наркотиками, реализуем проект по снижению краж имущества граждан.





​Обратили внимание руководства местной полицейской службы на необходимость создания нормальных условий труда для участковых инспекторов полиции для повышения уровня эффективности их работы.

​Представьте себе условия, в которых вынуждены работать участковые инспектора полиции. Один участковый полиции, который обслуживает 3 села с 7,5 тыс. жителями, ввиду отсутствия опорного пункта вынужден принимать граждан у себя дома, другой, ввиду отсутствия жилья - ездить на работу каждый день, преодолевая 60 км, и это мы не говорим об отсутствии у них транспорта.





​И это лишь верхушка проблем, с которыми вынуждены сталкиваться рядовые полицейские. О какой эффектности работы и снижении коррупции можно говорить, когда они вынуждены нести некоторые связанные с работой расходы с собственного кармана, к примеру, перевозить заключенных.





​Сейчас совместно с руководством МПС области поднимаются эти проблемы, думаю до конца года ситуация должна измениться к лучшему.





- Недавно появилась информация о том, что вами запущена земельно-информационная система. Насколько эта система станет эффективна в борьбе с коррупцией и бюрократией в этой сфере?





- Необходимость создания такой системы возникла не на пустом месте, опрос предпринимателей показал, что многие просто не владеют информацией о землях, выставляемых государством на торги-аукционы, из-за чего практически вынуждены идти на «поклон» к знающим чиновникам, а это ведь согласитесь создает «благоприятную почву» для коррупции и бюрократии.





​Поэтому, чтобы исключить все это нами разработана и введена в действие земельно – информационная система www.zis-taraz.kz, основная цель которой – обеспечение прозрачности реализации на торгах-аукционах земель под коммерческие цели.





​Сайт прост в использовании и состоит из 3-х разделов, каждый гражданин имеет возможность зайти на него и получить бесплатно необходимую информацию.





​Пока система содержит информацию о продаваемых государством землях в г. Тараз, но мы планируем ввести эту систему во всех районах области, а также разработать возможность для жителей отслеживать земли, выделяемые под индивидуальное жилищное строительство, и очередность.





- Президент Нурсултан Назарбаев постоянно отмечает, что для развития нашей страны малый и средний бизнес имеет весьма важную роль, для этого создаются все условия, поэтому нужно развивать взаимопонимание между бизнесом и госорганами. Как с этим обстоят дела в Жамбылской области?





- Да, безусловно, в нашей стране создаются все условия для успешного ведения бизнеса, лишь бы было желание. Генеральный Прокурор требует от нас принять все меры по снятию ограничении и барьеров перед предпринимателями, что мы и делаем в настоящее время.





​К примеру, проведя анализ, мы пришли к выводу, что многие госпредприятия в области, по-своему трактуя, закон о государственных закупках, без проведения конкурсов напрямую заключали договора с подрядчиками по своему выбору, то есть ограничивали конкурентную среду, закрывая доступ других предпринимателей на участие в конкурсе.





​Сейчас по нашему требованию данная практика искоренена, для всех предпринимателей созданы равные условия.





​В Шуском, Таласском районах предприниматели привлекались к административной ответственности за торговлю в неустановленных местах, при этом не учитывая, что не их вина что такие места не установлены, пришлось вмешаться нам, административные производства отменены, в Шуском районе акимат уже определил места торговли, т.е. условия для развития бизнеса созданы.





​Признали незаконными 622 проверок полицейскими деятельность предпринимателей, которых к тому же вынуждали устанавливать тревожные сигнализации и камеры видеонаблюдения.





​В целом, сейчас у нас налажено конструктивное взаимодействие между различными ветвями власти, в т.ч. с правоохранительными структурами. Это, несомненно, положительно сказывается на решении многих важных проблем региона.





- Спасибо за содержательную беседу. Желаем успехов в дальнейшем!





- Спасибо.