Прокурор Жамбылской области рассказал об изменениях работы ведомства в регионе
11 мая 2017, 10:05
Также Сыбанкулов Е,М. рассказал о системе борьбы с коррупцией и бюрократией в земельной сфере.
Как известно Глава государства в канун Дня защитника отечества наградил некоторых руководителей государственных органов государственными наградами и присвоил высшие воинские и специальные звания. В этой связи нам удалось связаться с одним из награжденных людей – прокурором Жамбылской области Сыбанкуловым Ернатом Мухаметкалиевичем, ему присвоено звание государственного советника юстиции 3 – класса.
- Ернат Мухаметкалиевич, сердечно поздравляем вас с получением чина государственного советника юстиции 3 класса, присужденного Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Зная вашу деловую репутацию, честность и верность своему долгу полагаем, такая награда является заслуженной. Какого это, получать награду с рук Президента?
- Спасибо Вам. Вы знаете для меня было огромной честью получить такую награду от рук самого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, я думаю это посыл с его стороны еще больше приложить усилий для служения народу и конечно же я продолжу работать чтобы оправдать его доверие.
- В начале нынешнего года Глава Государства подчеркнул особую роль прокуратуры как надзорного органа страны за соблюдением норм законодательства. Уже есть возможность подвести итоги по проделанной работе в данном направлении, особенно в решении проблем криминогенной обстановки региона?
- Вы наверное обратили внимание, что в системе органов прокуратуры сейчас происходят огромные изменения, диктуемые Генеральным Прокурором Жакып Кажмановичем Асановым, все делается для повышения уровня доверия граждан, вводятся новые подходы к работе, направленные прежде всего для улучшения качества правозащитной роли органов прокуратуры, в борьбе с преступностью применяются эффективные методы, полностью форматируется система подбора кадров, обеспечивая ее прозрачность и это лишь малая часть идей Генерального Прокурора.
Естественно наша прокуратура не остается в стороне, мы прилагаем все усилия для соответствия новым требованиям, по примеру Генеральной прокуратуры начали менять подход к приему граждан, около здания областной прокуратуры есть контрольно-пропускной пункт, где мы планируем сделать ремонт и организовать прием граждан по системе центров обслуживания населения с прозрачными кабинками и с удобным залом ожидания.
Начали анализировать эффективность расследования нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений, по ним органам уголовного преследования даны указания, в текущем году по инициативе органов прокуратуры совместно с ДВД области удалось пресечь деятельность организованной преступной группы торговавших наркотиками, реализуем проект по снижению краж имущества граждан.
Обратили внимание руководства местной полицейской службы на необходимость создания нормальных условий труда для участковых инспекторов полиции для повышения уровня эффективности их работы.
Представьте себе условия, в которых вынуждены работать участковые инспектора полиции. Один участковый полиции, который обслуживает 3 села с 7,5 тыс. жителями, ввиду отсутствия опорного пункта вынужден принимать граждан у себя дома, другой, ввиду отсутствия жилья - ездить на работу каждый день, преодолевая 60 км, и это мы не говорим об отсутствии у них транспорта.
И это лишь верхушка проблем, с которыми вынуждены сталкиваться рядовые полицейские. О какой эффектности работы и снижении коррупции можно говорить, когда они вынуждены нести некоторые связанные с работой расходы с собственного кармана, к примеру, перевозить заключенных.
Сейчас совместно с руководством МПС области поднимаются эти проблемы, думаю до конца года ситуация должна измениться к лучшему.
- Недавно появилась информация о том, что вами запущена земельно-информационная система. Насколько эта система станет эффективна в борьбе с коррупцией и бюрократией в этой сфере?
- Необходимость создания такой системы возникла не на пустом месте, опрос предпринимателей показал, что многие просто не владеют информацией о землях, выставляемых государством на торги-аукционы, из-за чего практически вынуждены идти на «поклон» к знающим чиновникам, а это ведь согласитесь создает «благоприятную почву» для коррупции и бюрократии.
Поэтому, чтобы исключить все это нами разработана и введена в действие земельно – информационная система www.zis-taraz.kz, основная цель которой – обеспечение прозрачности реализации на торгах-аукционах земель под коммерческие цели.
Сайт прост в использовании и состоит из 3-х разделов, каждый гражданин имеет возможность зайти на него и получить бесплатно необходимую информацию.
Пока система содержит информацию о продаваемых государством землях в г. Тараз, но мы планируем ввести эту систему во всех районах области, а также разработать возможность для жителей отслеживать земли, выделяемые под индивидуальное жилищное строительство, и очередность.
- Президент Нурсултан Назарбаев постоянно отмечает, что для развития нашей страны малый и средний бизнес имеет весьма важную роль, для этого создаются все условия, поэтому нужно развивать взаимопонимание между бизнесом и госорганами. Как с этим обстоят дела в Жамбылской области?
- Да, безусловно, в нашей стране создаются все условия для успешного ведения бизнеса, лишь бы было желание. Генеральный Прокурор требует от нас принять все меры по снятию ограничении и барьеров перед предпринимателями, что мы и делаем в настоящее время.
К примеру, проведя анализ, мы пришли к выводу, что многие госпредприятия в области, по-своему трактуя, закон о государственных закупках, без проведения конкурсов напрямую заключали договора с подрядчиками по своему выбору, то есть ограничивали конкурентную среду, закрывая доступ других предпринимателей на участие в конкурсе.
Сейчас по нашему требованию данная практика искоренена, для всех предпринимателей созданы равные условия.
В Шуском, Таласском районах предприниматели привлекались к административной ответственности за торговлю в неустановленных местах, при этом не учитывая, что не их вина что такие места не установлены, пришлось вмешаться нам, административные производства отменены, в Шуском районе акимат уже определил места торговли, т.е. условия для развития бизнеса созданы.
Признали незаконными 622 проверок полицейскими деятельность предпринимателей, которых к тому же вынуждали устанавливать тревожные сигнализации и камеры видеонаблюдения.
В целом, сейчас у нас налажено конструктивное взаимодействие между различными ветвями власти, в т.ч. с правоохранительными структурами. Это, несомненно, положительно сказывается на решении многих важных проблем региона.
- Спасибо за содержательную беседу. Желаем успехов в дальнейшем!
- Спасибо.
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