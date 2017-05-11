Минкомсвязи предлагает замкнуть российский интернет внутри страны

Мера связана с опасениями относительно возможного перехвата трафика на зарубежных серверах.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ в рамках проекта программы «Цифровая экономика» предложило замкнуть российский интернет-трафик внутри страны. Данная мера связана с опасениями относительно возможного перехвата трафика и его расшифровки на зарубежных серверах, сообщают «Известия».

Согласно разделу «Информационная безопасность» проекта программы, к 2020 году доля внутреннего российского трафика, маршрутизируемого через иностранные серверы, должна снизиться с 60% до 5%.

Как пояснили эксперты, в настоящее время российские операторы связи нередко передают друг другу информацию через зарубежные точки обмена трафиком, в частности, в Франкфурте, Стокгольме и Амстердаме. Это связано с тем, что из-за большой конкуренции стоимость подключения к сети за рубежом в семь раз меньше, чем в России.

По словам интерент-омбудсмена Дмитрия Мариничева, порог в 5% вызван тем, что на некоторых территориях РФ машрутизация возможна только через заграницу. В пресс-службе «Ростелекома» объяснили ограничение в 5% необходимостью резервного маршрута для данных.