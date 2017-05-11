Высоцкий и Марина Влади: Красивая история любви

Высоцкий, увидев Марину Влади на экране, сказал себе: “Она будет моей”.

Когда в СССР вышел на экраны французский фильм “Колдунья” с Мариной Влади в главной роли, публика была просто потрясена. Для десятков тысяч простых советских девушек героиня фильма мгновенно стала иконой, а мужская половина Советов грезила и мечтала, чтобы их любимая хоть немного внешне походила на таинственную французскую актрису. Однако самые смелые мысли витали в голове у тогда еще мало кому известного актера Театра на Таганке Володи Высоцкого, который, увидев Марину Влади на экране, сказал себе: “Она будет моей”, сообщает Bigpicture.ru









Марина и Владимир встретились в 1967 году на Московском международном кинофестивале. Влади, дочь русского эмигранта, к тому времени уже побывала дважды замужем, снялась в дюжине фильмов и была всемирно известной обладательницей приза Каннского фестиваля.









Высоцкий же, напротив, еще не имел даже всесоюзной популярности, но его песни были уже в моде в Москве. Он также был дважды женат и имел детей.









В тот самый день иностранную гостью Марину Влади пригласили в Театр на Таганке. На сцене играли “Пугачева” по Есенину, роль Хлопуши играл Владимир Высоцкий.









Спектакль произвел на Марину Влади огромное впечатление. И после представления они оказались за одним столиком в ресторане.









Высоцкий без зазрения совести жадно рассматривал французскую диву, потом наклонился к ней и тихо произнес: “Наконец-то я встретил вас. Я хотел бы уйти отсюда и петь только для вас”.









И вот он уже сидит у ее ног и под гитару поет свои лучшие песни. Потом, как будто в бреду, признается, что уже давно безумно влюблен в нее.









Она отвечает с грустной улыбкой: “Володя, ты – необыкновенный человек, но у меня на поездку только лишь несколько дней и у меня трое детей”.









Но начинающий актер напорист: “У меня тоже семья и дети, но все это не должно помешать нам стать мужем и женой”.









Когда Марина снова приехала в Москву, Владимир был в Сибири на съемках фильма “Хозяин тайги”. Влади получила роль в фильме С. Юткевича “Сюжет для небольшого рассказа” и поэтому на время задержалась в Союзе.









Как-то, в один из осенних вечеров, на вечеринке у Володиных знакомых Марина попросила оставить их вдвоем. Гости потихоньку разошлись, хозяин удалился к соседям, а Марина и Владимир проговорили о своей любви всю ночь.









И вот уже вскоре, 13 января 1970 года в арендованной на время московской квартире состоялась свадьба Владимира Высоцкого и Марины Влади.









На следующий же день влюбленные отправились на теплоходе в Грузию в свадебное путешествие. Это были их лучшие дни.









Потом последовала разлука: он уехал в Москву, она – в Париж. У обоих настали серые дни, сложности с детьми. Ко всем у прочему, Высоцкому не давали визу на выезд во Францию. Молодоженам оставались лишь переписка да звонки по телефону.









Однажды Володя сказал Марине, что Андрей Тарковский хочет снять ее в своем “Зеркале”. Появилась долгожданная надежда, что они какое-то время будут вместе. Но вскоре оказалось, что Марина не прошла пробы и ее кандидатура была отклонена.









Высоцкий впал в бешенство. Свою злость и отчаяние он стал глушить в беспробудном пьянстве.









Только через шесть лет после свадьбы Высоцкому все же дали разрешение на выезд за границу. Марине Влади даже пришлось стать на время членом коммунистической партии Франции.









Дальше они начали наверстывать упущеное: часто путешествовали по миру, гуляли. Марина устраивала Володе концерты в Париже. По Москве Высоцкий передвигался на единственном тогда в СССР “Мерседесе”.









Когда венгерский режиссер Мессарош снимал Влади в фильме “Их двое”. И чтобы Высоцкий мог быть с женой, режиссер специально придумал для него эпизодическую роль.









Так появилась на свет единственная картина, где Марина Влади и Владимир Высоцкий играли вместе.









На первый взгляд все казалось благополучным, но на душе Владимира было не так безоблачно. При бешеной популярности у народа власти не признают Высоцкого – его стихи не печатают, пластинки не выпускают, большинство пьес, в которых он начинает репетировать, театру запрещают ставить.









Семейная жизнь на расстоянии, когда постоянно приходится просто выпрашивать визы, не доставляет ему радости. По-прежнему, свои эмоции он подавляет алкоголем и наркотиками.









Высоцкий пытается преодолеть зависимость, разобраться в себе и начинает задумываться о смысле жизни и смерти.









Позже Марина пыталась разобраться в их отношениях, что пошло не так: “Я отношу твое охлаждение ко мне, за счет усталости, которая нередка для супругов, проживших вместе более десяти лет…









…О том, что это из-за морфия, я тогда не знала. И, главное, очевидно, ты отчаялся выжить. Я узнаю о твоих постоянных изменах. Я больна ревностью. Я не сразу смогла понять, что все это просто попытки цепляться за жизнь, самому себе доказать , что ты все еще существуешь.









Ты пытаешься мне сказать об этом, но я не слышу этого. Все, тупик. Ты можешь лишь кричать о главном, а я замечаю только то, что на поверхности. Ты плачешь о своей любви, я вижу лишь измену…









…Ты, видимо, надеялся на мою помощь. С твоим пьянством ведь мы боролись сообща. Но в одну ночь было сказано все, и между нами нет больше секретов. Мы словно опять вернулись к истокам нашей любви, нам нечего друг от друга скрывать.









Ты говоришь: “Все. Беру себя в руки, ведь жизнь еще не прожита”. Ты весь дрожишь, только дрожь эта не от мороза. На твоем посеревшем лице живыми и говорящими остались только глаза…”









В 1978 году Высоцкий решил уйти из театра. Чтобы остановить талантливого актера, Любимов предложил ему сыграть Свидригайлова в “Преступлении и наказании”.









Спектакль вышел в начале 1979 года, и это была последняя роль Высоцкого в театре. Символично было то, что в конце пьесы Володя исчезал в люке, откуда вырывался дрожащий красноватый свет. Марина была потрясена финалом.









Первый сердечный приступ с артистом случился на концерте в Бухаре 25 июля 1979 года. Тогда его жизнь спас прямой укол в сердце.









“Я не нужен этой даме в черном”, – сказал тогда Высоцкий. Но он тогда не знал, что ровно через год она вернется.









За полтора месяца до кончины Высоцкий писал Марине: “Любовь моя! Найти выход мне под силу. Я лишь хочу попросить тебя – оставь мне надежду.









Только благодаря тебе я смогу снова вернуться к жизни. Я люблю тебя и не могу допустить, чтобы тебе было плохо. Поверь, позже все встанет на место, и мы будем счастливы”.









По первому тревожному звонку Марина Влади сразу же прибыла в Москву, но с каждым разом убеждалась, что все ее усилия спасти Володю напрасны, он как будто бы нарочно шел к своему концу.









11 июня 1980 года Влади провожала Высоцкого в Москву. По дороге в аэропорт они обменивались дежурными фразами: “Береги себя… Не делай глупостей”… Но оба уже чувствовали, что невозможно далеки друг от друга.









18 июля Высоцкий сыграл Гамлета в последний раз. В тот вечер он себя чувствовал некудышно, и врач за кулисами периодически делал ему уколы.









29 июля Володя должен был улететь снова в Париж, к Марине. К сожалению, этому было не суждено сбыться. Вечером 23 июля состоялся их последний телефонный разговор.









“А в 4 часа утра 25 июля, – вспоминала Марина Влади, — я просыпаюсь в поту, зажигаю свет, сажусь на кровать. Ярко-красный след на подушке. Огромный раздавленный комар. Меня заколдовывает это пятно.









Звонит телефон. Я знаю, что услышу не тот голос. Знаю! “Володя умер!” Вот и все. Два коротких слова, сказанных незнакомым голосом”.









Вернувшись полностью разбитой после похорон во Францию она долго находилась в глубокой депрессии и даже пыталась покончить жизнь самоубийством.









Ее спасением стала встреча с врачом-онкологом Леоном Шварценбергом, который с пониманием относился к ее подавленному состоянию и бесконечным разговорам о Высоцком.









Спустя несколько лет Марина Влади начала писать книги и издала свой знаменитый автобиографический роман, переведенный на многие языки, – “Владимир, или Прерванный полет” (1989 г.).









После смерти Леона Влади, находясь в отчаянии, Марина пристрастилась в алкоголю, однако ей удалось побороть зависимость – она продолжила писать книги.









На этом несчастья не закончились: в автокатастрофе она потеряла внучек и едва не лишилась сына. С тех пор актриса часто повторяет, что с некоторых пор вообще не боится смерти – слишком часто и слишком близко та проходила рядом.









В 2015 году разразился скандал: Влади выставила на аукционе посмертную маску Владимира Высоцкого и его последнее стихотворение, посвященное ей, с автографом автора.









Последнее стихотворение Владимира Высоцкого ушло с аукциона за 200 000 евро. Актриса объяснила этот поступок следующим: “Дело не только в деньгах. Я поворачиваю свою жизнь и бросаюсь в будущее”.