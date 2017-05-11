В Астане полностью запретят отстрел бродячих собак и кошек
11 мая 2017, 17:11
Акимат Астаны внес изменения в Правила отлова и уничтожения бродячих собак и кошек.
Отныне больных неизлечимыми болезнями бездомных животных будут умерщвлять медикаментозным путем, передает Zakon.kz со ссылкой на Elorda.info.
Под понятием «бродячие животные» в новых Правилах подразумеваются одичавшие собаки и кошки, сбивающиеся в стаи, больные опасными для человека заболеваниями, указанными в перечне особо опасных болезней животных. Бродячими животными признаются также животные, не имеющие опознавательных знаков.
«Отлову подлежат бродячие и безнадзорные животные, находящиеся в общественных местах без сопровождения лиц (кроме животных, оставленных на привязи)», — говорится в документе.
По новым правилам отловленные бродячие животные будут содержаться в специальном изоляторе не менее 60-ти дней (сейчас этот срок составляет три дня). Информация об отловленном животном будет размещаться на специальном сайте, который находится на стадии разработки.
После 60-ти дней в случае невостребованности животное будет передаваться в государственный приют. В приюте, согласно новым правилам, каждое животное будет содержаться отдельно.
Еще одно новшество: отныне будет обеспечен доступ волонтеров к животным для поиска хозяина. При передаче кошки или собаки новым владельцам на питомцев будет оформляться ветеринарный паспорт, договор о надлежащем уходе и содержании и ответственности владельца, а также производиться регистрация животного.
«Невостребованные больные неизлечимыми болезнями бродячие животные перед уничтожением подлежат гуманному умерщвлению медикаментозным путем, препаратами, не запрещенными законодательством Республики Казахстан», — отмечается в документе.
Утилизация трупов животных будет производиться в специализированной организации, где установлены специальные печи.
Контроль за соблюдением Правил возложен на попечительский совет, состоящий из представителей общественных организаций, депутатов городского маслихата.
Постановление акимата вступит в силу после утверждения городским маслихатом.
Фото с сайта i1.wp.com
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