Сменился президент ХК «Барыс»

Договор с президентом ХК «Барыс» Александром Корешковым был расторгнут сегодня по соглашению сторон.

Хоккейный клуб "Барыс" объявил о новом назначении, передаёт корреспондент передаёт корреспондент МИА "Казинформ"





"Решением попечительского совета на должность президента ХК «Барыс» назначен Шопобаев Аскар Сейдахметович", - говорится в сообщении пресс-службы.





Также отмечается, что трудовой договор с президентом ХК «Барыс» Александром Корешковым был расторгнут сегодня по соглашению сторон.





Аскар Шопобаев с 2010 по 2015 годы возглавлял ХК «Алматы» и филиал Казахстанской федерации хоккея в Алматы и Алматинской области.





Анеля Касымова

Фото с сайта inform.kz







