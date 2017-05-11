Сменился президент ХК «Барыс»

11 мая 2017, 17:19

Договор с президентом ХК «Барыс» Александром Корешковым был расторгнут сегодня по соглашению сторон.

Хоккейный клуб "Барыс" объявил о новом назначении, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

"Решением попечительского совета на должность президента ХК «Барыс» назначен Шопобаев Аскар Сейдахметович", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что трудовой договор с президентом ХК «Барыс» Александром Корешковым был расторгнут сегодня по соглашению сторон.

Аскар Шопобаев с 2010 по 2015 годы возглавлял ХК «Алматы» и филиал Казахстанской федерации хоккея в Алматы и Алматинской области.

Анеля Касымова
Фото с сайта inform.kz



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