Сменился президент ХК «Барыс»
11 мая 2017, 17:19
Договор с президентом ХК «Барыс» Александром Корешковым был расторгнут сегодня по соглашению сторон.
Хоккейный клуб "Барыс" объявил о новом назначении, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".
"Решением попечительского совета на должность президента ХК «Барыс» назначен Шопобаев Аскар Сейдахметович", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также отмечается, что трудовой договор с президентом ХК «Барыс» Александром Корешковым был расторгнут сегодня по соглашению сторон.
Аскар Шопобаев с 2010 по 2015 годы возглавлял ХК «Алматы» и филиал Казахстанской федерации хоккея в Алматы и Алматинской области.
Анеля Касымова
Фото с сайта inform.kz
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