Сборная алматинского аэропорта успешно дебютировала в континентальной футбольной лиге

Коллектив АО «Международный аэропорт Алматы» славится не только трудовыми победами, но и своими спортивными достижениями. Футбол коллектив любит как никакой другой вид спорта, поэтому особая гордость руководства – команда по мини – футболу старается принять участие во всех важных спортивных турнирах. Команда «СКА» неоднократно становилась призером чемпионатов РК. В этот раз команда дебютировала в самом крупном международном турнире по футболу "8х8" среди клубных команд «Russia Moscow 2017» . О том, как команда съездила на турнир и с каким результатом вернулась . О том, как команда съездила на турнир и с каким результатом вернулась Zakon.kz рассказал играющий тренер Кайрат Кульбараков.





В нынешнем турнире участвовали 45 команд, три из них приехали из Казахстана. И только аэропорт Алматы (СКА) вышел из своей группы. Команда аэропорта Алматы - СКА провела четыре игры - три в группе и одну в плей-офф. «В этом году мы дебютировали, раньше мы играли только на паркете. И надо сказать дебютировали неплохо – задачу выполнили: вышли из «группы смерти». Всего три команды выходят из группы, в некоторых группах по две команды есть. Там получилось 7 групп по три команды и 6 группах по 4 команды. Время на игры 2 тайма по 25 минут, по 2 игры в день. Это сильная нагрузка и потом нам противостояли вице-чемпион России "Медик" (Сочи), "АлекСтрой" (Пенза) и ЦДКА (Москва), который курирует известный в прошлом российский футболист Евгений Алдонин.





Эти коллективы были укомплектованы бывшими профессиональными футболистами. Несмотря на это, нам удалось выйти из группы со второго места. В первой игре выиграли у "АлекСтроя" - 3:0, во второй сыграли вничью с "Медиком" - 1:1 и в третьей уступили ЦДКА - 2:3, хотя после первого тайма счет был ничейный - 1:1.





«Изначально у нас стояла задача выйти из группы, а уже потом двигаться от матча к матчу. Считаю, нам дебют удался, потому как из трех казахстанских команд только нашей довелось выйти из группы», - отметил Кульбараков.





Турнир показал, что команде есть куда стремиться. Пожелаем им удачи!



