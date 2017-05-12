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В пятницу на большей территории Казахстана ожидаются ветер и грозы

12 мая 2017, 06:00

Местами ожидается дождь, гроза, град, усиление ветра.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается дождь, гроза, град, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В Карагандинской, Костанайской, днем в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 25 м/с, днем местами град. В Алматинской области ночью и утром ожидается местами туман.

В Мангыстауской области ожидается ночью и утром местами град, ветер 15-20 м/с. В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Алматы +25, ясно.

В Астане +26, преимущественно облачно.

Полный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: УНИАН


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