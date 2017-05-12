Жителей и гостей города просят с пониманием к проводимому мероприятию.

12 мая в Актюбинской области в городе Жем пройдут антитеррористическое учения, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





"Мугалжарский районный оперативный штаб по борьбе с терроризмом доводит до сведения жителей города Жем, что сегодня 12 мая 2017 года на территории города Жем проводится антитеррористическое учение, с целью проверки степени боеготовности районного оперативного штаба. Данное мероприятие имеет плановый характер и является максимально приближенным к боевым действиям", - сказано в распространяемом сообщении.





Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, отнестись с пониманием к проводимому мероприятию.



