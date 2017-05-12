В Актюбинской области в городе Жем пройдут антитеррористическое учения
12 мая 2017, 09:25
Жителей и гостей города просят с пониманием к проводимому мероприятию.
12 мая в Актюбинской области в городе Жем пройдут антитеррористическое учения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
"Мугалжарский районный оперативный штаб по борьбе с терроризмом доводит до сведения жителей города Жем, что сегодня 12 мая 2017 года на территории города Жем проводится антитеррористическое учение, с целью проверки степени боеготовности районного оперативного штаба. Данное мероприятие имеет плановый характер и является максимально приближенным к боевым действиям", - сказано в распространяемом сообщении.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, отнестись с пониманием к проводимому мероприятию.
фото: technosotnya.com
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