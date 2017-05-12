Запретить мужское обрезание предлагают казахстанские активисты

Они полагают, что обрезание в раннем возрасте является актом насилия в отношении несовершеннолетних детей.

Представители, так называемого Союза мусульман РК сообщили, что к ним обратились группа казахстанских атеистов и группа феминисток с призывом поддержать инициативу по запрету обрезания. Свои намерения они объясняют тем, что этот обряд является нарушением человеческих прав и ущемляет достоинство личности. Они уверены, что древняя традиция представляет опасность для здоровья и наносит глубокую психологическую травму, передает Они уверены, что древняя традиция представляет опасность для здоровья и наносит глубокую психологическую травму, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу СМК.





Феминистки утверждают, что мужское обрезание отрицательно сказывается на сексуальной активности мужчин, поэтому его можно расценивать как факт дискриминации женщин.





К дискуссии присоединились и представители сексуальных меньшинств. Представитель ЛГБТ сообщества, студент Арман Котбергенов считает, что многие традиции являются пережитками прошлого и символизируют эпоху варварства и невежества. «Любовь и обрезание несовместимы. Укорачивание плоти лишает нас богатой палитры чувственных переживаний, что негативно сказывается на интеллектуальном развитии личности. Необходимо отказаться от груза прошлых столетий и шагать в ногу со временем!» - обратился он с призывом к казахстанской молодежи.





Свое мнение высказали и детские омбудсмены. Они полагают, что обрезание в раннем возрасте является актом насилия в отношении несовершеннолетних детей и необходимо привлекать за это к уголовной ответственности. Никто не вправе принимать решение за ребенка, тем более когда это касается вероисповедания и здоровья.



