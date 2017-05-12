Президент КХЛ предложил Дамиру Рыспаеву попробовать себя в MMA

В то же время его возвращение в КХЛ ждать не стоит.

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко не видит возможности для возвращения в КХЛ тафгая "Барыса" Дамира Рыспаева, передает корреспондент передает корреспондент Vesti.kz.





- В Казахстане есть игрок Дамир Рыспаев, который был дисквалифицирован в силу своей эмоциональной игры. Может ли Лига простить Рыспаева, чтобы он снова мог играть в КХЛ? И болельщики спрашивают, возможен ли специальный формат для тафгаев на Матче Звезд?





- Простить могут родители сына, который в чем-то провинился. Лига, дисциплинарный комитет, наложили пожизненную дисквалификацию на Рыспаева за его неспортивное поведение. Поведение, которое он продемонстрировал в том самом матче с "Куньлунем". Это не соответствуют стандарту Международной хоккейной федерации и КХЛ. Думаю, никто не будет с этим спорить. Это не было традиционной добавляющей к хоккейным матчам схваткой. Это можно было оценивать совершенно по-другому.





В хоккее не место для таких проявлений своих бойцовских качеств. Поэтому, наверное, нужно себя в других лигах себя попробовать. У вас тут и "Файт Найтс" проходит. Он с более подготовленными соперниками мог бы демонстрировать свои возможности. Не на льду. Поэтому пока предпосылок, чтобы дисциплинарный комитет пересмотрел свое решение, и судя по поведению, которое игрок продолжает демонстрировать, я не вижу.





Напомним, Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала игрока "Барыса" Дамира Рыспаева за неспортивное поведение в матче Кубка Президента против китайского "Куньлуня".



