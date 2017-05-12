Просто огонь! 14 самых сексуальных представительниц российского шоу-бизнеса

Что такое сексуальность? Однозначно на этот вопрос ответить практически невозможно, да и стоит ли пытаться? Ведь это тот самый случай, когда лучше не просто рассказать, но и сопроводить текст кадрами, которые могут заменить тысячу слов. Благо, в российском шоу-бизнесе есть кого привести в пример. Эффектные красавицы, излучающих невероятную энергетику, покоряют эстраду, телевидение и модельный бизнес. В рейтинге мы собрали самых-самых — тех, кто обладает не только красивыми телами, но и природным магнетизмом, яркой индивидуальностью и умением правильно себя подать.





По-настоящему сексуальных женщин на самом деле мало. Но, к счастью, среди отечественных звезд они есть! С них берут пример, на них равняются, ими вдохновляются… Они горячи во всех отношениях и — в этом мы не сомневаемся — действительно достойны находиться в этом списке.

Наталья Чистякова-Ионова, 30 лет





Кто, если не Наталья Чистякова-Ионова, должен открывать этот рейтинг? Одна из самых сексуальных певиц российской эстрады, притягивающая к себе влюбленные взгляды, где бы она ни появлялась, артистка, превратившаяся из девчонки-бунтаря, скрывавшей свое лицо, в любимую публикой и желанную тысячами мужчин женщину — статную, фигуристую, обворожительную... Без нее данный список был бы неполным.





Глюкоза регулярно попадает в рейтинги «самых» — и вполне заслуженно. Настоящая красавица, образцовая жена и мама, и при том — умелый провокатор, любительница эпатажа и главная распространительница тренда на «голые» платья в отечественном шоу-бизнесе… Словом, женщина-огонь.

Сама Наталья отмечает, что секс-бомба — это лишь ее сценическое амплуа. «Вряд ли я выкладывала бы столь откровенные фото, не находясь в образе певицы Глюкозы. Впрочем, я поступаю так, как чувствую. Поэтому перед вами та я, что вы видите, а не та, которую хотят сделать! Даже тысячи голосов не должны заглушать твой собственный шепот», — в одном из интервью заявила исполнительница. Считаем, что к ее словам стоит прислушаться

Паулина Андреева, 28 лет





Парадокс: в интернете едва ли можно найти фото актрисы в бикини, все ее наряды для выходов в свет предельно сдержанные… Но насколько же она сексуальна! Паулина Андреева несколько лет назад буквально ворвалась в российскую киноиндустрию и так громко заявила о себе, что теперь ее по праву считают одной из самых притягательных и востребованных актрис отечественного кинематографа.





Как вы думаете, сколько красивых женщин за свою режиссерскую карьеру встречал Федор Бондарчук? Полагаем, ответ очевиден. Но почему-то покорить сердце мэтра сумела лишь Паулина Андреева.

Полагаем, здесь дело именно в том природном магнетизме, которому и посвящен этот рейтинг. И именно потому Паулина — едва ли не главная героиня данного списка. Благодаря своей сексуальности Андреева покоряет все новые и новые вершины. Это же качество помогает актрисе блестяще справляться с ролями роковых красавиц, для которых она, кажется, просто создана

София Никитчук, 23 года





Чтобы обойти более 50 конкуренток на конкурсе красоты «Мисс Россия», нужно чем-то от них отличаться. Модельными параметрами может похвастаться каждая из участниц, но что дальше? София Никитчук в 2015 году покорила компетентное жюри не только внешностью, но и живым умом, поставленной речью, обаянием и харизмой. С тех пор достоинства девушки лишь приумножились.





Чем взрослее становится София, тем сильнее ощущается ее бешеная сексуальность. Да, в Инстаграме Мисс России-2015 и 1-й Вице-мисс Мира-2015 откровенных снимков не найти (по статусу не положено!), зато какие у красавицы-брюнетки получаются селфи… За благосклонный взгляд таких глаз в 19 веке сражались бы на дуэлях.

Это тот случай, когда сексуальная энергетика идет изнутри и не нуждается в каких-либо доказательствах. Однако иногда (очень редко, но все же) София балует подписчиков волнующими снимками. Предполагаем, что после их публикации мужская половина ее фолловеров на время теряет ясность рассудка.

Анна Седокова, 34 года





Существует стереотип, что после родов женщина перестает себе принадлежать. Ее жизнь заполняют грудное вскармливание, наладить которое не так уж просто, колики и режущиеся зубы, превращающие обычный сон в недосягаемую мечту, и бесконечная смена подгузников… Как тут остаться такой же красивой, притягательной и эффектной, как до беременности? Анна Седокова знает секрет: став мамой троих детей, она сумела сохранить прежнюю сексуальность.





Родив сына, певица в рекордные сроки вернулась в прежнюю форму и предстала перед поклонниками в привычном амплуа обворожительной красотки. Свою сексуальность новоиспеченная многодетная мама подчеркивает суперкороткими шортами, мини-платьями и блузками с декольте. А какие у артистки получаются селфи в бикини… Едва ли не лучше, чем до третьей беременности.

Глядя на Седокову, тысячи женщин берут с нее пример, понимая, что даже с грудным малышом на руках и двумя детьми постарше можно быть нежной, женственной и буквально излучать магнетизм. Тут уже никакие отговорки в духе «у меня не хватает на себя времени» не помогут: Аня же успевает посещать спортзал, заниматься с детьми, много работать и при этом находит время на отдых и себя любимую? А почему мы так не можем?



Анастасия Квитко, 22 года





Ее Инстаграм — настоящее пособие по созданию идеального пляжного кадра. «Русская Ким Кардашьян» как никто другой знает, с какого ракурса лучше фотографироваться во время принятия солнечных ванн. Мужчины при виде снимков Анастасии с отдыха теряют над собой контроль, а женщины всеми силами пытаются повторить ее суперсексуальные позы. Чтобы помочь поклонницам выглядеть так же роскошно, как и она, Квитко даже основала собственный бренд пляжной одежды. Купальники фигуристая модель создает весьма откровенные, но разве это плохо?





Даже в одетом виде Анастасия Квитко выглядит раздетой. Девушка не стремится скрывать свои соблазнительные формы от окружающих, и правильно делает: красотой нужно делиться, ведь она вдохновляет.

А желающих вдохновляться — ни много ни мало — уже 6 миллионов. Именно столько человек подписаны на аккаунт Насти в Инстаграме, и с каждым днем это число только растет. И чем же, если не сногсшибательной сексуальностью модели, объяснять ее невероятную популярность на просторах соцсетей?

Екатерина Варнава, 32 года





Стать секс-символом одного из крупнейших российских телеканалов в глубине души, пожалуй, мечтает каждая ведущая. У Екатерины Варнавы еще в нулевых эта мечта стала явью: со стартом проекта Comedy Woman артистка быстро завоевала негласное, но крайне почетное звание





Менялся формат прославившего Екатерину шоу, менялась и она сама — сильно похудела, стала носить цветные линзы, изменила прическу. И все равно осталась самой горячей и сексуальной звездой канала ТНТ

Сама Варнава к «титулу», присужденному ей зрителями, относится с иронией. «В жизни я себя так не позиционирую. На вкус и цвет... Для кого-то я секс-символ, а для кого-то — страшила носатая. Если кому-то нравлюсь — спасибо, если считают меня несимпатичной — тоже спасибо, потому что критика никогда не повредит», — пару лет назад в одном из своих интервью отметила Варнава. А нам кажется, что умение посмеяться над собой и здоровая самокритичность делает Екатерину еще более привлекательной в глазах миллионной тв-аудитории

Надежда Грановская, 35 лет





Не скроем, что каждую героиню этого рейтинга мы в редакции долго обсуждали, ведь взгляды на сексуальность у всех разные (в некоторых случаях — даже слишком). Надежда Грановская была одной из немногих, чье присутствие в данном списке даже не стояло под вопросом. Еще со времен «ВИА Гры» завороженно любуемся ею и считаем, что она прекрасна независимо от того, что делает — поет ли, танцует, играет в театре, демонстрирует наряды собственного авторства…





Возраст не портит, а лишь украшает экс-солистку «золотого состава» группы «ВИА Гра». Как и рождение детей, и смена социального статуса на «замужем»… Словом все то, что часто заставляет женщин забыть о собственной сексуальности, в случае с Надеждой работает наоборот, наделяя ее еще большей притягательностью

Родив третьего ребенка, Грановская расцвела еще больше, стала еще женственнее и мягче, хотя, казалось бы, это уже просто невозможно. Утонченные манеры, приятный тембр голоса, ослепительная улыбка, томный взгляд — все это придает Надежде особый, неповторимый шарм. Она — олицетворение сексуальности, и возразить этому утверждению будет трудно

Светлана Ходченкова, 34 года





В конце апреля вышел новый клип группировки «Ленинград» на песню «Экстаз». Неожиданно для всех главную роль в провокационном ролике исполнила Светлана Ходченкова, и сцены, в которых актрисе пришлось сняться, получились едва ли не самыми откровенными за всю ее карьеру

Премьера видео позволила поклонникам посмотреть на Светлану новыми глазами. Скромница вдруг перевоплотилась в роковую красавицу, готовую без стеснения обнажиться перед камерой





Конечно, мы и раньше видели Ходченкову частично или даже полностью обнаженной (чего только стоят жаркие съемки длинноногой блондинки для Playboy и Maxim!), но в последние годы «огня» было маловато. И вот — дождались! Вкупе с нежной внешностью, породой, интеллигентностью, читающейся даже во взгляде, сексуальность Ходченковой кажется поистине взрывоопасной. Будет ли актриса продолжать принимать участие в съемках настолько откровенных сцен — можем только догадываться, но в том, что ссылка на клип «Экстаз» на YouTube теперь навечно останется в закладках тысячей интернет-пользователей, — сомневаться не приходится

Виктория Дайнеко, 30 лет





Незадолго до своего 30-летия Виктория Дайнеко рассталась с мужем Дмитрием Клейманом меньше чем через 2 года после свадьбы. Разрыв заметно повлиял на певицу. В первую очередь фанаты заметили, как преобразился ее Инстаграм: артистка стала одеваться гораздо сексуальнее, начала регулярно публиковать откровенные кадры из личного архива, а также решила обучиться тверкингу.





Складывается впечатление, что после свадьбы и рождения дочери сексуальность Вики на время потухла. Исполнительница сконцентрировалась на семье, погрязла в домашних заботах и словно забыла о себе любимой. А теперь будто заново вспоминает о том, какая она на самом деле.

Теперь на сцене вновь сияет улыбчивая и притягательная брюнетка, способная своими танцами и песнями зажигать публику и сводить с ума мужчин. Ну и не забываем про тверкинг: уверены, вскоре Виктория продемонстрирует свои новые умения во время какого-нибудь концерта.

Ани Лорак, 38 лет





Принято считать, что мини и декольте — непозволительное сочетание для женщины, желающей выглядеть достойно и элегантно. Удивительно, но Ани Лорак, постоянно нарушая этот завет, остается истинной леди. Певице идут как шикарные платья в пол, так и дерзкие шорты с короткими топами. Но вообще, кажется, исполнительница может надеть что угодно — и все равно будет выглядеть сексуально.





Все, кто бывал на выступлениях Ани, подтвердят, что ее энергией можно заряжать стадионы. Хрупкая и миниатюрная Лорак обладает не только мощнейшим голосом, но и ярчайшей харизмой.

Невероятно артистичная и фотогеничная, всегда полная сил и способная ослепить одной лишь улыбкой — это все про Лорак. Тысячи воздыхателей кусают локти — такая умопомрачительная женщина, а уже почти 8 лет как замужем. Сердце Каролины (настоящее имя певицы, — прим. Woman.ru) принадлежит ее мужу Мурату Налчаджиоглу, но надо отдать турецкому бизнесмену должное: он «делится» своим богатством, не запрещая любимой публиковать в соцсетях соблазнительные снимки.



Лена Перминова, 30 лет





Восхищаться внешним видом многодетной мамы Лены Перминовой можно бесконечно. Но этот рейтинг не только и не столько о фигурах, а потому петь дифирамбы идеальному телу известной it-girl не будем. Лучше поговорим о том, насколько она манкая: вы видели свежие мини-ролики, на которых эта красавица позирует в блестящем «голом» платье от Александра Терехова? Нет? Обязательно посмотрите, если готовы поспорить, что в этом рейтинге Лена не на своем месте.





Лена — обладательница самых сексуальных ног. Мы готовы, как и тысячи мужчин, любоваться на них вечно — без шуток. Экс-модель знает, как грамотно подчеркнуть свое основное достоинство, но и обо всех других не забывает. У Перминовой отменный вкус, а потому даже самые провокационные наряды смотрятся на ней уместно.

Перминова доказывает на собственном примере, что можно оставаться по-настоящему сексуальной, даже когда у тебя трое маленьких детей и немало работы (Лена — основательница первого онлайн-аукциона в Инстаграме SOS By Lena Perminova). Над своей привлекательностью блондинка постоянно работает. Например, учится танцевать у шеста с личным тренером и развивает гибкость во время тренировок по пилатесу.

Эвелина Бледанс, 48 лет





Самая старшая героиня нашего рейтинга ничуть не уступает своим гораздо более молодым конкуренткам. За последний год Эвелина Бледанс заметно преобразилась и в очередной раз напомнила окружающим, что она — действительно секс-бомба.





Недавно Эвелина увеличила грудь и вскоре после этого приняла участие в весьма откровенных фотосессиях, желая продемонстрировать новые формы. Когда волнующие снимки ведущей популярного шоу «Человек-невидимка» появились в Сети, некоторые поклонники осудили ее за чрезмерную откровенность — якобы не по статусу и не по возрасту звездной красотке публиковать подобные кадры. Но большая часть фанатов Бледанс все же поддержала — как и мы. Какая разница, сколько женщине лет, если в полуобнаженном виде она все равно выглядит потрясающе?

На недоброжелателей Бледанс не обращает внимания, а преданным поклонницам охотно помогает советами и полезными постами о своих бьюти-хитростях. Недавно телеведущая создала собственную марку одежды с говорящим названием Alfa Woman. Считаем, что это определение как нельзя лучше характеризует и саму Эвелину.

Мария Горбань, 30 лет





Вы подписаны на Инстаграм Марии Горбань? Если нет, то настоятельно рекомендуем вам сделать это до наступления лета: лучшую мотивацию заняться собой, чем фотографии Маши, придумать сложно. Тело актрисы — выше всяких похвал, а сама она излучает такую дразнящую сексуальность, что даже мы не всегда можем со спокойной душой смотреть на ее фото.





В последних сезонах сериала «Кухня» Мария особенно горяча. Не даром даже сам Дмитрий Нагиев не находит в себе сил противиться ее чарам (не будь сердце шоумена занято, уверены, что он и в реальной жизни мог бы не сдержаться). Впрочем, актриса уже замужем и растит маленькую дочь, так что завоевать ее расположение у мужчин вряд ли получится. Остается только молча любоваться со стороны!

Но и этого достаточно, ведь Горбань — из тех красоток, что могут своей сексуальностью «пробивать экран». Телевизора ли, по которому идет фильм с ее участием, или смартфона, на котором открыты ее фотографии — для безумной энергетики Марии нет препятствий.

Настя Каменских, 30 лет





За последние несколько лет Настя Каменских заметно похудела. Вместе с лишним весом ушла, судя по всему, и некоторая зажатость: певица раскрылась по-новому и стала гораздо обаятельнее, притягательнее и сексуальнее.





Провокационные снимки теперь появляются в Инстаграме Насти с завидным постоянством. Видно, что артистке невероятно нравится то, как она сейчас выглядит — это чувствуется и по более раскрепощенному поведению на сцене, и по сексуальным позам на свежих фото…

Фанаты в восторге от того, как Каменских изменилась и внешне, и внутренне. Поклонники только успевают осыпать исполнительницу комплиментами, и есть за что. Настя проделала блестящую работу над собой и действительно вызывает восхищение.

Источник: © Woman.ru