Президент КХЛ рассказал о возможном включении в лигу клуба из Алматы

Еще один вопрос волновавший журналистов на встрече с президентом КХЛ в Дмитрием Чернышенко, это сможет ли Алматы претендовать на появление в этом городе второго клуба КХЛ, пишет sports.kz





— Мы обсуждали это с Аскаром Сейдахметовичем это сегодня, обменивались мнениями по поводу того, что действительно Казахстан очень серьезная спортивная держава и совершенно точно у вас есть возможность иметь второй клуб уровня КХЛ, который мог бы играть в Лиге. Это не секрет, что у Лиги есть интерес продвижения на Восток, вы видите что в прошлом сезоне мы начали уже эффективно уже продвигаться и в нашу семью вошел китайский клуб Куньлунь, который сразу же в первом сезоне вышел в плей-офф, мы уверены, что в Казахстане много талантливых игроков и своих и возможности финансовые позволяют вам действительно создать второй клуб этого уровня. Есть планы у Лиги по продвижению на Восток и в рамках этих планов мы вполне допускаем, что возможно появление второго клуба из Казахстана. Будем вместе работать рассматривать эти вопросы, есть формальная процедура рассмотрения заявок на участие в Лиге поэтому клуб Алматы может подготовить такую заявку, обратиться начать процесс переговоров с Лигой, — сказал Чернышенко.





Динара Байкадамова

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