Стали известны команды-соперницы клуба «Алтай» в чемпионате Азии

В Усть-Каменогорске с 25 по 31 мая состоится чемпионат Азии по волейболу среди женских клубных команд, в котором примут участие восемь команд из разных стран. Сегодня стало известно с кем волейбольному клубу «Алтай» предстоит бороться в первый день состязаний.





В чемпионате примут участие команды Казахстана, Японии, Китая, Вьетнама, Китайского Тайбэя, Ирана, Филиппин и Таиланда.





После открытия состоится игра клуба «Алтай» с соперницами из Тайваня. 26 и 27 мая в 19.00 часов наши девушки сразятся с командами из Японии и Ирана.





По программе игр Чемпионата Азии по волейболу среди женских клубных команд первая игра состоится 25 мая 10.30 часов во Дворце спорта им. Б. Александрова. На официальном открытии игр будут присутствовать аким области Даниал Ахметов, официальные представители Азиатской конфедерации волейбола и Федерации волейбола Казахстана.





Напомним, ддействующим победителем чемпионата является японская команда «НЕК РедРокетс». Но на международных соревнованиях в Усть-Каменогорске Японию будет представлять другой клуб.





Отметим, по итогам игр, которые состоятся в областном центре, определятся участники чемпионата мира среди женских команд 2018 года.





Казахстан представит двукратный чемпион страны из ВКО – команда «Алтай». Приглашаем всех усть-каменогорцев поддержать наших игроков!





В групповом этапе команды сыграют в двух квартетах.





Группа А

1. «Алтай» (Казахстан)

2. ВК «Супреме» (Таиланд)

3. «Сармайе Банк» (Иран)

4. «Тайвань Пауэр» (Китайский Тайбэй)





Группа B

1. «Хисамицу Сеяку Спрингс» (Япония)

2. «Тяньцзинь Бохай Банк» (Китай)

3. «Вьетин Банк Клуб» (Вьетнам)

4. «Филиппин Супер Лига» (Филиппины).







